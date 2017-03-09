В выходные синоптики Республиканского гидрометеоцентра прогнозируют дождь.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 11 марта, в Витебске облачно, температура воздуха днем составит +2…+4 °C. К вечеру ожидается дождь.

В воскресенье, 12 марта, в дневные часы будет до +7 °C. Возможен дождь.

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