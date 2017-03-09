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Похолодает, ожидается дождь. Погода в Витебске в выходные

10.03.2017 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные синоптики Республиканского гидрометеоцентра прогнозируют дождь.


Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 11 марта, в Витебске облачно, температура воздуха днем составит +2…+4 °C. К вечеру ожидается дождь.

В воскресенье, 12 марта, в дневные часы будет до +7 °C. Возможен дождь.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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К выходным станет прохладнее, синоптики Республиканского гидрометеоцентра прогнозируют мокрый снег.

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