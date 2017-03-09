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Похолодает, ожидается дождь. Погода в Витебске в выходные
10.03.2017 08:14 — Новости Общества | Tut.by
В выходные синоптики Республиканского гидрометеоцентра
В субботу, 11 марта, в Витебске облачно, температура воздуха днем составит +2…+4 °C. К вечеру ожидается дождь.
В воскресенье, 12 марта, в дневные часы будет до +7 °C. Возможен дождь.
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К выходным станет прохладнее, синоптики Республиканского гидрометеоцентра прогнозируют мокрый снег.
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