Весной прибавляется хлопот у работников предприятия «Гордормост». Перепады температуры воздуха, дожди и слякоть способствуют образованию ямок и выбоин на асфальте.





На сегодняшний день в Витебске ямки и выбоины от 5 см и глубже есть и в центре, и на окраинах. Например, недавно проблемные участки появились на мостах — Юбилейном и имени Блохина. Предстоит «залатать» асфальтовое покрытие на многих остановках на улицах Терешковой, Смоленской, «Правды», проспектах Московском, Черняховского, Фрунзе, сообщил начальник дорожно-мостового участка «Гордормоста» Сергей Федоришин.

— Аварийный ямочный ремонт с помощью органоминеральной смеси приходится делать в любую погоду. Такой вариант недолговечный, но другой технологии для этой поры года нет. Главная задача — продержаться до устойчивой плюсовой температуры (плюс 8 градусов), когда заработают заводы и начнут выпускать горячую асфальтобетонную смесь.

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Диспетчерская служба «Гордормоста» принимает заявки на выполнение аварийного ямочного ремонта. Звоните по телефону: 23−71−24.