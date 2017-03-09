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Как в Витебске ремонтируют мост имени Блохина

10.03.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Весной прибавляется хлопот у работников предприятия «Гордормост». Перепады температуры воздуха, дожди и слякоть способствуют образованию ямок и выбоин на асфальте.


На сегодняшний день в Витебске ямки и выбоины от 5 см и глубже есть и в центре, и на окраинах. Например, недавно проблемные участки появились на мостах — Юбилейном и имени Блохина. Предстоит «залатать» асфальтовое покрытие на многих остановках на улицах Терешковой, Смоленской, «Правды», проспектах Московском, Черняховского, Фрунзе, сообщил начальник дорожно-мостового участка «Гордормоста» Сергей Федоришин.

— Аварийный ямочный ремонт с помощью органоминеральной смеси приходится делать в любую погоду. Такой вариант недолговечный, но другой технологии для этой поры года нет. Главная задача — продержаться до устойчивой плюсовой температуры (плюс 8 градусов), когда заработают заводы и начнут выпускать горячую асфальтобетонную смесь.

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Диспетчерская служба «Гордормоста» принимает заявки на выполнение аварийного ямочного ремонта. Звоните по телефону: 23−71−24.

 
Теги: Витебск
 
 
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Аварийный ямочный ремонт с помощью органоминеральной смеси приходится делать в любую погоду. Такой вариант недолговечный, но другой технологии для этой поры года...

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