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Час Земли в Бресте отметят акустическими концертами
10.03.2017 08:10 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси «Час Земли» пройдет уже в 9-й раз. Акция объединила 10 городов Беларуси. В Бресте организаторами акции от лица товарищества выступает молодежное объединение «Время Земли».
В этом году в Час Земли будут организованы акустические выступления местных музыкальных групп и арт-перфоманс от брестских художников. Планируется отключение подсветки в более чем 60 зданиях по всему городу.
Час Земли отмечается в последнюю субботу марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. В это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.
Цель акции не в том, чтобы сэкономить электричество, это символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе.
Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 170 стран и около 7000 городов.
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Планируется отключение подсветки в более чем 60 зданиях по всему городу.
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