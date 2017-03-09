В Беларуси «Час Земли» пройдет уже в 9-й раз. Акция объединила 10 городов Беларуси. В Бресте организаторами акции от лица товарищества выступает молодежное объединение «Время Земли».





В этом году в Час Земли будут организованы акустические выступления местных музыкальных групп и арт-перфоманс от брестских художников. Планируется отключение подсветки в более чем 60 зданиях по всему городу.

Час Земли отмечается в последнюю субботу марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. В это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Цель акции не в том, чтобы сэкономить электричество, это символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 170 стран и около 7000 городов.

Программа Часа Земли 25 марта в городе Бресте: 20.30 — Кофейня «Paragraph», ул. Карбышева 32 — акустическое выступление группы JAMTET. 20.30 — Ресторан «Клюква», ул. Дзержинского 52 — презентация альбома «Апоўначы» фольклорной группы CAD GODDEU + арт-перфоманс от художницы Леониды Василькович. 20.30 — Клуб COYOTE, ул. Дзержинского 14/1 — акустическое выступление групп CHARLES MELLOW и OWN CHARTER (возрастное ограничение 18+) Вход на все мероприятия бесплатный.