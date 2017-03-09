Лесхозы Брестской области планируют приступить к заготовке березового сока до конца текущей недели, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер производственного отдела Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Владимир Ильюкевич.





В регионе предполагается заготовить не менее 5 тыс. т березового сока.

«Уже практически все лесхозы области преступили к подсочке. К концу недели планируем начать заготовку сока. Цены останутся на уровне прошлого года — в среднем 10 копеек за 1 л», — рассказал Владимир Ильюкевич.

Около 800 т полезного напитка планируется реализовать населению. Приобрести березовый сок можно будет на территории лесничеств. Остальную продукцию под заказ поставят на предприятия региона. Заявки уже поступили от ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат», ОАО «Ляховичский консервный завод». Возможно, березовый сок будет закупать и Барановичский комбинат пищевых продуктов. Также в ГПЛХО рассматривают возможности поставок сока за пределы Брестской области.

Лесхозы Брестской области традиционно в числе первых начинают заготовку березового сока. Теплое начало весны и в нынешнем году поспособствовало раннему старту заготовительного сезона.

«В лесхозах все готово для заготовительного сезона: подобраны участки будущих лесосек, сформированы бригады работников. Пока погода благоприятствует. Если не случится каких-то аномалий, то заготовка сока может продлиться до пяти недель. При поздней весне она сокращается до двух с половиной недель», — пояснил ведущий инженер ГПЛХО.

Наибольшие объемы сока традиционно заготавливают в Лунинецком, Пинском, Ивацевичском, Ганцевичском и Ляховичском районах. На долю каждого из этих лесхозов из года в год приходится свыше 500 т продукции.