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Минские власти проиндексировали тарифы на "коммуналку"
10.03.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Минский горисполком своим решением №707 от 24 февраля 2017 года проиндексировал субсидируемые государством тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.
© Pixabay.com
Документ опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования, то есть с 11 марта.
Теперь фиксированный тариф на техническое обслуживание жилого дома в месяц составит 0,1004 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
Тариф на водоснабжение установлен в размере 0,5322 рубля за один кубометр, на водоотведение (канализацию) — 0,3554 рубля за кубометр.
За техобслуживание лифта придется заплатить 1,19 рубля с одного проживающего в месяц, отчисления на капитальный ремонт составят 0,0883 рубля за квадратный метр общей площади квартиры в месяц.
В документе отмечается, что индексация произведена на основании Положения о порядке индексации субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения, которое было утверждено Совмином в 2014 году.
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Индексация коснулась субсидируемых государством тарифов: в частности, подорожали услуги техобслуживания жилого дома, водоснабжения и канализации,...
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