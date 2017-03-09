МИНСК, 10 мар – Sputnik. Минский горисполком своим решением №707 от 24 февраля 2017 года проиндексировал субсидируемые государством тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Документ опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования, то есть с 11 марта.

Теперь фиксированный тариф на техническое обслуживание жилого дома в месяц составит 0,1004 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Тариф на водоснабжение установлен в размере 0,5322 рубля за один кубометр, на водоотведение (канализацию) — 0,3554 рубля за кубометр.

За техобслуживание лифта придется заплатить 1,19 рубля с одного проживающего в месяц, отчисления на капитальный ремонт составят 0,0883 рубля за квадратный метр общей площади квартиры в месяц.

В документе отмечается, что индексация произведена на основании Положения о порядке индексации субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения, которое было утверждено Совмином в 2014 году.