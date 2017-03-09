﻿ Пасмурно и дождь. Погода в Могилеве в выходные будет изменчивой. 21.by
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Пасмурно и дождь. Погода в Могилеве в выходные будет изменчивой

10.03.2017 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в выходные будет изменчивой и пасмурной. Сначала немного похолодает, затем температура воздуха вернется на прежний уровень. По предварительным данным, начало следующей недели будет теплым и солнечным. А к выходным станет больше +11°С.


Фото: Reuters

Сегодня, 10 марта, будет до +7°С, в основном, пасмурно.

В субботу также будет пасмурно, местами прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Немного похолодает: днем будет не выше +4°С. Вечером будет порывистый ветер.

В воскресенье столбик термометра снова поднимется до +7°С. В первой половине дня возможны несущественные осадки и порывистый ветер.

В понедельник, 13 марта, погода будет солнечной и ясной. Днем — +7°С.

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Теги: Могилев
 
 
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В субботу температура воздуха снизится до +4 градусов.

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