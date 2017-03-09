МИНСК, 10 мар – Sputnik. Первая серия седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов" выйдет 16 июля, сообщили накануне в компании HBO.

"Игра престолов" – один из самых популярных и дорогих современных телесериалов. Сага основана на цикле романов "Песнь льда и пламени" американского фантаста Джорджа Мартина.

Как объявили в HBO, новый сезон "Игры престолов" начнет выходить 16 июля этого года. Представили в компании и первый тизер сезона.

Седьмой сезон "Игры престолов" будет предпоследним – как ожидается, фэнтези-сага завершится уже в 2018 году. До сих пор фанаты не знают о возможном финале сериала, ведь его снимают "с опережением" выхода книг Мартина. Последний роман из цикла "Песнь льда и пламени" увидит свет лишь после выхода восьмого сезона.

Будет новый сезон "Игры престолов" и короче обычного: в нем сделают всего семь серий, а продюсеры обещают сюрприз к премьере нового выпуска.