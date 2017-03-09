В 2015 году семью, задолжавшую за услуги ЖКХ более 110 миллионов рублей «старыми», выселили в жилище меньшей площади и худших потребительских качеств. В каких условиях они живут сейчас и что их ждет в будущем, выясняло издание «Минск-Новости».





У разбитого корыта

Из однокомнатной квартиры на улице Червякова семью Озеровых (имя изменено. — Прим. «Минск-Новости»), которые около 10 лет не платили за коммунальные услуги, переселили в частный дом с внушительным приусадебным участком. Звучит, как ни странно, неплохо. А на деле?

На первый взгляд одноэтажная постройка в 5-м Орловском переулке, где сейчас проживают выселенные из квартиры на Червякова отец с 30-летней дочерью, показалась неплохим вариантом. При желании из дома можно сделать конфетку. И 60-летний глава семейства Озеровых Александр наверняка смог бы отремонтировать жилище. По крайней мере, необходимыми для этого навыками он обладал. Когда договаривались по телефону о встрече, Александр похвалился, что раньше работал облицовщиком, участвовал в строительстве множества домов и чуть ли не поднимал город Лиду. Но на деле даже забор был покосившимся, а двор похож на свалку.





Здесь были старые телевизоры, прогнившая мебель, детали детских колясок, железные тазы и куча другого хлама. Единственное, на что хватило сил и фантазии у бывшего строителя, — поставить для своей дворняги старую кухонную тумбу вместо будки. Правда, четвероногий друг такого полета мысли не оценил, предпочитая оставаться на свежем воздухе.





Увидев меня, мохнатый Бобик подал голос, только сложно было понять, на кого он больше лаял — на незнакомца или на свою собачью жизнь. Хозяин дома на гавканье никак не отреагировал и вышел встретить гостя, лишь когда я постучался в дверь. Невысокий сутулый мужичок посмотрел на меня печальными глазами из-под очков и прохрипел слова приветствия.

— Здравствуйте, — ответил я. — Смотрю, вы в свитере и куртке. Только с работы пришли?

— Я на пенсии. А тепло оделся, потому что батареи холодные. С лета прошу коммунальщиков включить отопление, но толку никакого.

По привычке стал снимать обувь, но гостеприимный хозяин остановил меня, дав понять, что в этом доме так не принято.





Хотя в прихожей, которая также служила жильцам кухней, оказалось на удивление чисто. Осмотрев внимательнее помещение, отметил отсутствие какой-либо раковины. Из стены торчит кран, а под ним — пластмассовое 10-литровое ведро из-под краски.

— А где вы моетесь, принимаете душ? — поинтересовался у Александра.





— Дочь периодически ходит к знакомым. А я вот под этим краном моюсь. Мне нормально. Единственное, что действительно бесит, так это ходить зимой в туалет, который находится на улице.

Как оказалось, жизнью в новом доме Александр вполне доволен. И даже холодные батареи не сильно огорчают, потому что он прекрасно знает и другие способы прогревания организма. Правда, пользуется ими исключительно по достойному поводу.

— Недавно умер Василий Шарапов, бывший мэр Минска. Отличный мужик был. Как тут не выпьешь? — пояснил жилец дома.

— То есть никаких проблем с алкоголем у вас никогда не было?

— Четыре раза попадал в ЛТП. Но сейчас уже там не окажусь, потому как на пенсию вышел.

Замечаю странную железную вешалку на тумбе в комнате у Александра. К ней примотаны провода, подключенные к розетке.





— Это я самодельный обогреватель такой придумал, — с гордостью прохрипел мужчина. — Нормально греет.





О безопасности этого агрегата вопросы я задавать не стал, о ней здесь явно не заботятся: при виде комнаты Александра даже у бывалого сотрудника МЧС волосы встали бы дыбом. Диван весь в черных пропалинах, скорее всего, от сигарет — на тумбочке пепельница, полная окурков. По всей комнате валялись какие-то тряпки, плакаты, газеты и мелкие бумажки. И в довершение около кровати стояла литровая пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью, пахнущей ацетоном.

Не виноватая я

Поговорив по душам, узнал у Александра, из-за чего, по его мнению, он лишился квартиры. По его словам, в доме на улице Червякова прописаны были аж девять человек: он, две дочери, муж одной из них и пять его внучек. Никто не платил, рассчитывая на «несчастного старика». Он же по каким-то веским причинам, о которых рассказывать не стал, никак не мог устроиться на работу. А когда в очередной раз попал в ЛТП, его якобы выселили из квартиры.

Дочь Мария, живущая вместе с ним, решила поделиться своей версией произошедшего:

— В той однокомнатной квартире ютились отец, я и две мои дочки. Потом их у меня отобрали. Объяснили антисанитарией. Возможно, порой и не могла следить за порядком должным образом. Но дети никогда голодными не ходили. Алкоголь? Ну да, бывало, с отцом выпивала. Отец чаще употреблял, скандалы устраивал, приходилось даже вызывать милицию. Почему нас выселили? Тут свою руку сестра приложила. Она снимала в Минске жилье и однажды попросила прописать ее с мужем и тремя детьми в квартиру на Червякова, обещала, что будет платить коммуналку. Мы с отцом согласились. Потом, как многодетная семья, они получили квартиру, не помню, трех- или четырехкомнатную, но нам ни копейки не дали. Даже когда я оказалась в тюрьме из-за того, что не платила алименты на своих дочек, сестра отцу не помогала. Освободившись, я узнала, что нас выселили. Отец на самом деле тогда дома находился, а не в ЛТП, но на работу устроиться не мог, говорил, что какие-то проблемы у него со здоровьем. В общем, на мой взгляд, во всем виновата сестра.





Как рассказали в ЖРЭО Центрального района, жила семья Озеровых в однокомнатной неприватизированной квартире площадью 37,8 м² в доме улице Червякова. За коммунальные услуги они не платили около 10 лет. За это время основной долг составил примерно 17,8 миллиона, а пеня — 92,8 миллиона неденоминированных рублей. Но переселить неплательщиков в дом без удобств не могли, пока в квартире оставались дети.

Даже после того как Марию лишили родительских прав, в жилище были прописаны несовершеннолетние дочки ее сестры. Лишь в 2015 году, когда та получила квартиру, юристы подготовили все необходимые документы для выселения Озеровых. В итоге Александру и Марии досталась комната общей площадью 5,7 м² в частном доме в 5-м Орловском переулке.

Как ни странно, конец этой истории может оказаться вполне счастливым.

По словам участкового инспектора милиции Центрального РУВД Ильи Овсяника, Мария перестала злоупотреблять алкоголем. Сейчас трудится на одном из столичных швейных предприятий и постепенно погашает задолженность по алиментам. О ее младшей дочери заботятся приемные родители, а старшую воспитывают сотрудники частного социально-педагогического учреждения «SOS — Детская деревня Боровляны». Последние намерены приватизировать для своей воспитанницы квартиру, в которой она жила.

— Процесс приватизации жилья в таком случае крайне сложен из-за множества различных бюрократических препон, — рассказала сотрудница учреждения Светлана Маркс. — Но нам сильно помогают в администрации Центрального района. В итоге мы уже получили все необходимые разрешения, осталось оформить договор купли-продажи у нотариуса и зарегистрировать жилое помещение в БРТИ. В соответствии с Декретом Президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в настоящее время квартира на Червякова сдается по договору найма, средства идут в счет погашения расходов на содержание детей Марии, находящихся на государственном обеспечении. После того как несовершеннолетняя дочь станет собственницей квартиры, средства от сдачи жилья по договору найма будут аккумулироваться на счету у девочки. Когда ей исполнится 18 лет, она сможет за эти деньги сделать ремонт в своей квартире, купить мебель и так далее. Мария после совершеннолетия дочери теоретически имеет право проживать в квартире на Червякова, но при условии, что та даст на это согласие.

Стоит отметить, что сотрудники частного социально-педагогического учреждения образования «SOS — Детская деревня Боровляны» помогли уже пятерым сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приватизировать квартиру.

К слову, на 1 января 2017 года в судах столицы находились на рассмотрении 32 иска о выселении должников из неприватизированных квартир.