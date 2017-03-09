Сегодня в нашей рубрике о животных собрались питомцы с очень необычными именами - Винни, Фантастика, Волчица, Макар, Балу и другие. Но желание у всех одно и совсем обычное: найти дом.

Енот — обаятельный и привлекательный кот в самом расцвете сил (2 года) ищет семью, способную удовлетворить его запросы. Запросы таковы: мягкая постель («так уж и быть, могу делить ее с людьми»), вкусная еда («едой делиться не намерен»), ласка три раза в день по 20 минут минимум («можно реже, но не укороченным временем»). В ответ обязуется ходить в туалет только в лоток, драть только когтеточку. Енот кастрирован, ждет вас в приюте «Суперкот».

Звоните: 8 (029) 651 7340 — Мария, 8 (044) 710 3370 — Марина





Пеппи-красотка — кошечка тихая, спокойная и милая. Любит посидеть, посмотреть, что происходит вокруг. Будет счастлива обрести любящую семью. Не будет надоедать и активничать. Любит покушать. Знает горшок и когтеточку. Ладит с другими животными. Примерно 1,5 лет от роду. Приезжайте за ней в приют «Суперкот»!

Звоните: 8 (029) 651 7340 — Мария, 8 (044) 710 3370 — Марина





Макар — это нежнейший, стеснительный кот, абсолютно не приемлющий конфликтов. На теле кота остался след от раны на боку (скорее всего, от собачьего укуса), частично оторвано ухо, выколот глаз, не все зубы… Но котик вытерпел все. Он мурлычет почти без звука, радуется, когда собеседник приласкает, а потом, расчувствовавшись, подставляет животик. Кастрирован, с лотком «полный контакт», абсолютно не шкодлив. Ждет вас в приюте «Суперкот».

Звоните: 8 (029) 651 7340 — Мария, 8 (044) 710 3370 — Марина





Балу — крупный и серьезный пес. Попал в «усыпалку». Подойдет на цепь да на охрану — никто в сторону охраняемого объекта даже не посмотрит, не то что подойдет. Балу 4−5 лет. Рост 60−65 см. Он очень ждет вас в пункте временного содержания в Минске, ул. Гурского, 42.

Звоните: 8 (029) 503 03 32 — Евгения, 8 (029) 561 68 77 — Галина, 8 (029) 181−26−44 -Марина





Винни — высокий кобель из отлова, немолод, контактный, флегматичный. Из-за спокойного и покладистого характера, а также возраста остается незаметным для посетителей. Пожалуйста, обратите на Винни внимание, он не доставит много хлопот, но принесет много радости и плюсик в карму за спасение! Он очень ждет вас в пункте временного содержания в Минске, ул. Гурского, 42.

Звоните: 8 (029) 503 03 32 — Евгения, 8 (029) 561 68 77 — Галина, 8 (029) 181−26−44 -Марина





Эрика была привезена «добрыми людьми» из Столбцов. Нашли и сдали в «усыпалку»… Очень ласковая, трепетная собака, рост 45−50 см. Нуждается в теплом доме и очень ждет старых или новых хозяев! Приезжайте в пункт временного содержания в Минске, ул. Гурского, 42.

Звоните: 8 (029) 503 03 32 — Евгения, 8 (029) 561 68 77 — Галина, 8 (029) 181−26−44 -Марина





Белка — собака из отлова, рост около 50 см, спокойная, адекватная. Здорова и привита. Просто расстроена и очень грустит. Ориентирована на человека до крайности, нуждается в общении с ним. А в «усыпалке» особо не пообщаешься. Спасите красоту! Приезжайте в пункт временного содержания в Минске, ул. Гурского, 42.

Звоните: 8 (029) 503 03 32 — Евгения, 8 (029) 561 68 77 — Галина, 8 (029) 181−26−44 -Марина





Рекс — красивый высокий пес из отлова, выше 65 см, контактный, дружелюбный. Очень нуждается в общении с человеком. Он очень ждет вас в пункте временного содержания в Минске, ул. Гурского, 42.

Звоните: 8 (029) 503 03 32 — Евгения, 8 (029) 561 68 77 — Галина, 8 (029) 181−26−44 -Марина





Судьба Джека не баловала — и голодал, и замерзал, все было. Но теперь все иначе. У Джека совсем другой взгляд, он понимает, что его любят и он нужен — и пес это очень ценит. Ему около 7,5 лет. У него отличный характер, послушание на высоте. Джек сейчас на передержке, и ему нужен постоянный дом — дом с любящими хозяевами. Мы хотим найти для него семью, которой нужен будет именно Джек-друг, с которым будут общаться и играть, не охранник в будке, не на цепь (!). А если частный дом, то с доступом в дом.

Звоните: 8 (029) 648 90 65 — Таиса





Лаки выбросили возле магазина. Она бегала внутри, надеясь, что просто потерялась, что вот сейчас ее любимые хозяева придут за ней. Но пришли только другие, добрые люди, и взяли ее на временную передержку. Большая проблема в том, что в уже марте Лаки негде будет жить. А потому очень срочно ищем дом любящих хозяев. Собаке 8 месяцев, сантиметров 40 в холке, характер прекрасный. Хотите приютить малышку Лаки? Звоните скорее!

Звоните: 8 (029) 648 90 65 — Таиса





Белочке около 2 лет, здорова, привита и стерилизована. Прекрасно сложена, вес около 14 кг. Послушная, отлично ходит на поводке, туалет только на выгуле. Надеемся найти хозяина, который всегда будет иметь место для Белки и в доме, и в сердце!

Звоните: 8 (029) 646-73-56 — Анастасия





Пеппи привита и стерилизована, отлично гуляет на поводке, вес 10−12 кг. Учится слушаться, хорошо различает команды. Отлично ладит с людьми и животными. В Пеппи присутствуют охранные качества. Отдаем в квартиру или частный дом.

Звоните: 8 (029) 646-73-56 — Анастасия





Волчица — молодая собачка, умная, красивая, приучена к выгулу. Знает команды и готова учиться дальше. Возраст 7 месяцев. Стерилизована, хорошо ведет себя с детьми и животными.

Звоните: 8 (029) 653 07 08 — Глория





Рада молодая красивая собака, метис овчарки. Ей примерно 3 года. Она здорова, привита, стерилизована, обработана от паразитов, терпит и просится в туалет. Очень тихая, абсолютно не агрессивная. Пока, конечно, еще с большой осторожностью относится к людям, но очень нуждается в их тепле и заботе!

Звоните: 8 (029) 131-63-44 — Дана





Братья Белкины — молодые красавцы, возраст около года, игривые, ласковые, контактные ребята, дружат и с котами, и с собаками. Чистоплотны, приучены к лотку, привиты и кастрированы. О перенесенной в детстве инфекции напоминает только отсутствие глазика у одного Белкина и незначительные дефекты глаз у другого. Белкины ищут добрых и милосердных людей, которые полюбят этих замечательных котиков.

Звоните: 8 (029) 309-35-38 — Юнна





Акварельке примерно 2 года. Смешная, веселая девочка — и телевизор с вами посмотрит, и за компьютером поработает, и нитки мотать поможет. Воспитана, лоток знает. Стерилизована. Кошка, которая обязательно поднимет вам настроение!

Звоните: 8 (029) 378−78−26 — Екатерина





Фантастика — молоденькая и умная кошка, которой всего 2 года. Станет настоящим украшением будущего дома, а главное — другом. Ласковая, контактная, очень воспитанная. Стерилизована.

Звоните: 8 (029) 373−96−49 — Ольга





Форсаж — хоть и ростом с богатыря, а все еще любит за мышкой на веревочке погонять, да свой нос везде посовать. По-детски наивный и очень ласковый котик, мордаха забавная и взгляд милейший. Ему около 1,5 года. Кастрирован и воспитан.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Ирина





Симон — грациозный рыжий лис с лукавым огоньком в глазах. Он пленит ваше сердце мгновенно и бесповоротно. И помните, путь к сердцу Симона лежит через вкусняшки! Ему всего 9 месяцев, при этом кастрирован и воспитан.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Ирина





Это Эльф — вечный ребенок с верой в добро, наивный, милый и смешной кот. У него на этом свете есть важное дело: найти семью и тех людей, которые захотят увидеть огоньки счастья в его глазах. Эльфик молод, ему около 1,5 лет, кастрирован.

Звоните: 8 (029) 347−67−08 — Таня





Тайм — это нежность, ласка, интеллигентность и неприхотливость. Кот, обожающий почесоны и поглаживания. Это настоящий плюшевый комочек счастья. Тайм кастрирован, приучен к лотку и когтеточке, ему всего 1,5 года.

Звоните: 8 (029) 762−38−63 — Инна





Яркая Машуня. Кошке всего около 3 лет. Она готова всех одарить своим вниманием, любовью, спеть замурчательную песенку, лежа у вас на коленях. Машенька стерилизована и приучена к лоточку.

Звоните: 8 (033) 320−07−04 — Татьяна





Юная Мэдис — полосочка к полосочке, такой серьезный взгляд, а глазки так блестят. Прекрасная охотница на мячики, шарики и плюшевые мышки. Веселая, забавная и милая барышня. Стерилизована, ей всего 9 месяцев.

Звоните: 8 (029) 347−67−08 — Таня





Ласковая Марта ищет человека, чтобы его полюбить. Кошка возрастом 1,5 года, красивая, с доверчивым взглядом. У нее доброе сердце и прекрасный характер. Очень любит быть рядом и просто мурлыкать. Стерилизована и прекрасно воспитана.

Звоните: 8 (029) 641−62−09 — Елена





Алмаз — нежнейший котоподросток, в котором целый океан нежности и красоты, в котором можно утонуть от позитивных и теплых эмоций. Мальчику всего 9 месяцев, кастрирован, прекрасно воспитан и очень ждет встречи с вами.

Звоните: 8 (029) 676−85−00 — Ирина





Замечательный щенок Майкл, возраст около 3 месяцев, мечтает обрести семью, чтобы стать самым преданным другом! Тактичный щенок: понимает, что щенкам можно делать, а что — совсем нежелательно. Очень хорошо относится к котам. Любит игрушки для щенков: мячики, канатики и резиновые палочки. В квартире ведет себя замечательно: ходит на пеленочку, тихонько спит ночью. Обработан от паразитов. В еде не привередлив. Вырастет собачкой средних размеров.

Звоните: 8 (044) 799 7912 — Татьяна





Мик, 3-месячный щенок. Очень любопытный, активный, обладает достаточно напористым характером, хорошо относится как к собакам, так и котам. Обожает играть с игрушками. Пользуется пеленочкой. В еде не привередлив, обработан от паразитов. Очень мечтает о своей хозяине!

Звоните: 8 (044) 799 7912 — Татьяна





Очаровательная кошка-подросток Мурзик гарантирует вам приятную компанию днем и ночью, особенно во время веселых игр. Функции обогрева, урчалок-тарахтелок, поглажек-обнимашек и поедания вкусняшек активированы. Возраст: 7 месяцев. Окрас: специя. Приучена к лотку, обработана от паразитов и привита.

Звоните: 8 (029) 642 5496 — Татьяна





Обаятельная собка по кличке Муха ничего не испортит в вашем доме и не доставит проблем с выгулом, ведь помимо внешней красоты природа наградила ее спокойным характером. Муха очень дружелюбна к людям, просто обожает общение и ласку, а еще прекрасно ладит с другими собаками. Мушке 2 года, стерилизована, приучена к 2-разовому выгулу, в еде не привередлива, 45 см в холке (до колена).

Звоните: 8 (044) 799 7912 — Татьяна





Белыми в черную крапинку бывают не только далматинцы. Вот вам, пожалуйста, еще один вариант — собачка по имени Домино, красотка в пятнышки и крапинки. Любители художественных клякс, брызг и разводов оценят черный узор на ее белой шерстке по достоинству. Домино понимает все, что вы ей говорите, и преданно заглядывает в глаза. Хозяин, отзовись! Тут такая красота зазря пропадает. А ведь вы и только вы можете стать счастливым обладателем такого четвероного друга! Возраст: 3 года, 50 см в холке, стерилизована, привита, есть ветпаспорт, приучена к выгулу.

Звоните: 8 (044) 799 7906 — Светлана, 8 (029) 695 7812 — Галина





Кошечка Маруся похожа на шерстяной клубочек, сотканный из любви, нежности и ласки. В ней вы найдете все качества, так необходимые любой кошке: красоту, грацию, игривость, общительность и отменный аппетит! А еще хорошие манеры, ведь Маруся полностью приучена к квартире жизни. Но перед веселыми играми, мышками, мячиками и другими кошачьими «дразнилками» ей не устоять! Кошечке 2 года, стерилизована.

Звоните: 8 (029) 363 5821, 8 (033) 668 4113 — Татьяна





Обаятельный кот Антошка отличается покладистым характером, отменным аппетитом и прекрасными манерами. Игривый, обожает ласку. Вы ведь хотите, чтобы у вас появился четвероногий друг, который будет дарить вам свою любовь? Тогда Антошка ждет вас! Коту 1,5 года, кастрирован, приучен к лотку и когтеточке.

Звоните: 8 (044) 799 7912 — Татьяна





Кошка Баунти. Внутри у нее живет шустрый чертенок, который подпитывается от очень мощной батарейки. Урчит и муркает громче всех, бегает быстро, прыгает высоко, требует желаемого очень громко и настойчиво. По играм и веселью — всегда первая. Идеальный вариант для общительных и активных людей.

Звоните: 8 (029) 338 0050 — Наталья





Этого очаровательного черно-белого котенка зовут Томас, но любопытство — его второе имя. Без внимания не останутся ни детали вашего интерьера, ни содержимое ваших тарелок. Зато Томас легко находит контакт со всеми людьми и животными. Более компанейского и активного товарища вам не сыскать! А в плане виртуозного владения лоточком и отменного аппетита — вообще находка, а не котик. Томику 8 месяцев, здоров, кастрирован.

Звоните: 8 (044) 799 7912 — Татьяна





Если вы не можете приютить кого-либо из этих животных, попавших в беду, но хотите помочь им материально, вы можете перечислить деньги на один из счетов приютов:

Счет для пожертвований ООЗЖ «Кот в Окошке» открыт в филиале ОАО «Белагропромбанк» — Минская городская дирекция, г. Минск, ул. Ольшевского, 24, код 963. УНП 194 903 666, р/с 3 015 268 920 019. Назначение платежа: пожертвование.

Счет приюта «Суперкот», открытый в Центре банковских услуг № 706 БПС-Банка (Минск, ул. Кальварийская, 42), код 369. УНП 194 901 770, МФО 153 001 369, р/с 3 015 102 634 010, получатель: МООЛЖ «Суперкот».

Счет для помощи бездомным животным объединения «Эгида», открытый в филиале № 500 АСБ «Беларусбанк», код 601. УНП 101 860 476. Р/с 3 015 000 004 266. Назначение платежа: пожертвование.

Счет для помощи бездомным животным Объединения «ЗООшанс», г. Минск, УНП 194 901 515, ОАО «Технобанк», г. Минск, код 182. Р/с 3015 072 860 003. Назначение платежа: пожертвование (указывать обязательно!).

Счет для пожертвований ООЗЖ «Кот и Собака» открыт в филиале № 527 «Белжелдор» ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Воронянского, 7А, код 254 г. УНП 194 902 685, р/с 3 015 661 400 005. Назначение платежа: пожертвование.

Счет для пожертвований МООЗЖ «Город» (222 201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 158) открыт в РКЦ № 8 ОАО «Белагропромбанк» в г. Смолевичи, БИК 153 001 942 УНП 805 002 146, р/с 3 015 287 830 013. Назначение платежа: пожертвование.