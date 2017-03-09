Нигерийцы, получающие образование в Гомельском государственном медуниверситете, со дня на день могут быть исключены из вуза и депортированы на родину. Студенты не могут рассчитаться за учебу из-за валютного кризиса, разразившегося в их стране.



Три года назад Наташа и Лаки выбрали для обучения Гомельский медуниверситет. В Нигерии доктора в почете. Зарплата врача может достигать двух тысяч долларов, отсюда и стремление молодежи в профессию.

О своей проблеме TUT.BY решились рассказать студенты лечебного факультета Гомельского медуниверситета — Наташа и Лаки. Ребята говорят, что в беде и другие их однокурсники, но многие предпочитают помалкивать.

— В деканате грозятся отчислить всех, у кого есть задержки по оплате за обучение, поэтому многие боятся об этом говорить, — объясняет на ломаном русском Наташа.

Девушка учится на третьем курсе и утверждает, что все три года исправно платила за учебу. Проблемы начались в октябре 2016 года.

— Из-за кризиса в Нигерии правительство установило лимит — в месяц можно снять не больше ста долларов. А нам за семестр нужно заплатить больше 2-х тысяч, — рассказывает нигерийка. Девушка утверждает, что деньги у ее родителей есть, просто нужно время, чтобы перевести сумму в доллары. Но деканат больше не намерен ждать.





По контракту, заключенному между университетом и студентами, за второй семестр обучения в вузе нужно было заплатить до 1 февраля. Сегодня уже 9 марта.

— Неделю назад нас отстранили от учебы, не пускают на занятия, сказали, если до 14 марта не заплатим, нас исключат, а потом — депортация. Мы три года все исправно оплачивали, столько денег потратили, а теперь можем остаться без диплома, как такое возможно? — дополняет однокурсницу Лаки.

Парень говорит, что перебрал все способы решения проблемы. Денег одолжить не у кого, пойти работать, чтобы хоть немного отложить на учебу, тоже не вариант — в Беларуси иностранные студенты работать не имеют права.





Декан факультета подготовки специалистов для зарубежных стран Виктор Мельник считает, что проблема преувеличена. Всего, по его словам, в вузе обучается 50 нигерийских студентов и большая часть из них уже оплатила свою учебу.

— По условиям контракта, они должны были заплатить за учебу в срок с 1 января по 1 февраля. Мы и так им пошли на встречу. Они целый месяц еще после этого учились. Эта ситуация у них ведь случилась не внезапно.

— Студентов тоже можно понять — отучились половину срока, а теперь могут все потерять. В конце концов они всего лишь просят отсрочку.

— У нас нет юридических оснований для предоставления им отсрочки. Они говорят, что им нечем платить из-за кризиса, но никаких доказательств документальных у нас от них нет. Мы уже обратились в посольство, чтобы оно предоставило информацию, что у них, действительно, есть проблемы с переводом. Посольство пока молчит.

— Студенты назвали дату — 14 марта, якобы после этого они будут отчислены…

— Пока мы ждем ответ из посольства. Никто 14 марта никого отчислять не будет, — заверил декан.

Как стало известно TUT. BY, в такой же ситуации сейчас находятся около 30 студентов Брестского государственного технического университета.



