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Белорусские власти начали масштабный ремонт дорог

10.03.2017 09:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Дорожная техника вышла на улицы белорусских городов. В республике начался масштабный ремонт трасс, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Всего несколько манипуляций и старое покрытие превращается в крошку. Дороги в Минске обновляют, не останавливая движение транспорта. Ремонтники работают круглые сутки, даже в дождь.

«В первую очередь делаются критические ямы, а потом все остальные», - указал старший мастер дорожного предприятия Александр Корсак.

Пока ремонт заключается в латании дыр. Но главная проблема такого способа - недолговечность. Дорожники заверяют: асфальт хорошего качества. Но почему-то его хватает лишь на год, а потом возникают те же проблемы.

По стандартам яма на дороге - это пять сантиметров в глубину, площадью примерно 30 на 30 сантиметров. Этот дорожный изъян даже невооруженным глазом определенно больше.

С помощью рулетки можно выяснить: размеры ямы - два метра в длину, метр двадцать в ширину, 10 сантиметров в глубину. Если на скорости попасть колесом, поездка вполне может закончиться в автосервисе. Законы физики неумолимы: чем больше ухабы, тем сильнее удар. На станциях техобслуживания поток машин стабильный. Вместе с весенним половодьем в мастерские текут поломанные подвески и разбитые диски.

Чудеса на виражах
 
Теги: Минск
 
 
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К 2019 году на многих трассах будет полностью заменен верхний слой покрытия.

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