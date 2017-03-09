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Белорусские власти начали масштабный ремонт дорог
10.03.2017 09:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Дорожная техника вышла на улицы белорусских городов. В республике начался масштабный ремонт трасс, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Всего несколько манипуляций и старое покрытие превращается в крошку. Дороги в Минске обновляют, не останавливая движение транспорта. Ремонтники работают круглые сутки, даже в дождь.
«В первую очередь делаются критические ямы, а потом все остальные», - указал старший мастер дорожного предприятия Александр Корсак.
Пока ремонт заключается
По стандартам яма на дороге - это пять сантиметров в глубину, площадью примерно 30 на 30 сантиметров. Этот дорожный изъян даже невооруженным глазом определенно больше.
С помощью рулетки можно выяснить: размеры ямы - два метра в длину, метр двадцать в ширину, 10 сантиметров в глубину. Если на скорости попасть колесом, поездка вполне может закончиться в автосервисе. Законы физики неумолимы: чем больше ухабы, тем сильнее удар. На станциях техобслуживания поток машин стабильный. Вместе с весенним половодьем в мастерские текут поломанные подвески и разбитые диски.
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