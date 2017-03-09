Открытие шашлычного сезона на природе из-за погоды пока откладывается: на выходных еще будет прохладно – в районе +6°С и дождливо. В качестве альтернативы домашнему времяпровождению Sputnik предлагает поход в кино, за сладким или на танцы.

"T2 Трейнспоттинг" / "На игле 2"

В прокат вышел сиквел истории о типичном "герое" нашего времени, пытающемся соскочить "с иглы" – в прямом и переносном смысле, то есть завязать с наркотиками и тусовками и начать жить взрослой жизнью. Первый фильм "На игле" режиссера Дэнни Бойла попал в списки лучших картин конца прошлого века.

В новом "Трейнспоттинге" действие разворачивается через 20 лет. На этот раз главного героя пытаются затянуть в порнобизнес. Конечно же, такой пикантный сюжет добавляет фильму и возрастное ограничение: строго 18+.

Комаровский в Prime Hall

Уникальная возможность у родителей задать вопросы самому популярному педиатру пространства СНГ. В субботу в Минске концертировать и консультировать будет Евгений Комаровский. Официально мероприятие представлено как лекция, но доктор обещал ответить на максимально возможное количество вопросов.

Организаторы проанализировали интернет-статистику и утверждают, что, по данным поисковых систем Yandex и Google, пользователи из Беларуси ежемесячно задают более 25 тысяч запросов в месяц, связанных с доктором Комаровским.

Где: Prime Hall; когда: в субботу в 14:00; стоимость билетов: от 50 рублей.

Вечер фокусов в Доме Фишера

Речь не о детской клоунаде, а о серьезном шоу с вовлечением и участием гостей. Удивлять будет иллюзионист Сергей Ерошевич, организаторы утверждают, что он мастер своего дела, который заставит публику замереть от удивления.

Где: антикафе Дом Фишера; когда: в субботу в 19:00; стоимость: 8 рублей.

Мастер-класс от танцовщицы Шакиры

Зажигать в танце будет учить в субботу в Минске знаменитый хореограф, солнечная кубинка и звезда сальсы Янет Фуэнтес. Она знаменита еще и тем, что была главной танцовщицей у Шакиры во время ее мирового турне, а также сделала хореографию на хиты "Waka Waka", "Loca".



© Фото: предоставлено организаторами Минчанок научат танцевать, как Шакира

Организаторы утверждают, что на семинары Фуэнтес в Минск едут гости со всех уголков СНГ. Запланированы пять мастер-классов, однако, чтобы попасть на них, нужно заранее зарегистрироваться на сайте .

Ограничений по возрасту и танцевальной подготовке нет, подчеркивают организаторы.

Где: ФОК "Атлант"; когда: в субботу; стоимость: 63 рубля.

Битва кондитеров

Более 500 кондитеров самых престижных и известных ресторанов, кафе и гостиниц Беларуси, а также хлебозаводов и пекарен примут участие в эти выходные в Республиканском турнире кондитерского искусства "CandyBattle".

Соревноваться будут два дня в 11 номинациях. Жюри, в частности, нужно будет выбрать лучших эксклюзивный свадебный торт и 3D-торт, лучшие сахарные цветы, работу из карамели и работу из шоколада. Гостей зовут посмотреть и продегустировать.



© Sputnik Владимир Федоренко Кондитерские изделия

Где: "Президент-отель"; когда: в субботу и воскресенье

Форум-барахолка "культЛичности"

Увлекательное времяпровождение обещают в воскресенье устроители благотворительного форума-барахолки "культЛичности".

Как объясняют организаторы, это будет своеобразный базар-балаган, на котором люди, которым есть что рассказать и показать, будут еще и продавать свои артефакты с историей, мелочи из увлекательного прошлого.

За условный прилавок станут известные художники и музыканты, фотографы и журналисты, актеры и танцоры. В том числе Алексей Хацкевич, Сергей Пукст, Максим Жбанков, Светлана Аникей и многие другие.

У гостей "культЛичности" будет возможность пообщаться с кумирами, не отходя от кассы, провести день семьей в хорошем месте, где будут вкусная еда, крутая музыка и редкое кино, а заодно сделать благое дело в пользу нуждающихся.

Где: культурный центр "Корпус"; когда: в воскресенье с 14:00.