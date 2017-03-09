Вторую неделю синоптики настойчиво рекомендуют нам провести ревизию шкафов на предмет весеннего гардероба. И, похоже, пора прислушаться к их советам. В ближайший уик-энд температура ожидается ниже, чем в предыдущие дни, но все равно будет тепло.





В субботу нам обещают + 7 °C, утром возможен небольшой дождь. В воскресенье характер погоды не изменится, будет пасмурно, но без осадков.

Погода в Гомеле и области