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Температура опустится, но все равно тепло. Погода в Гомеле в выходные

10.03.2017 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Вторую неделю синоптики настойчиво рекомендуют нам провести ревизию шкафов на предмет весеннего гардероба. И, похоже, пора прислушаться к их советам. В ближайший уик-энд температура ожидается ниже, чем в предыдущие дни, но все равно будет тепло.


В субботу нам обещают + 7 °C, утром возможен небольшой дождь. В воскресенье характер погоды не изменится, будет пасмурно, но без осадков.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Вторую неделю синоптики настойчиво рекомендуют нам провести ревизию шкафов на предмет весеннего гардероба. И, похоже, пора прислушаться к их советам.

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