МИНСК, 10 мар – Sputnik. Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении жителя Ивановского района Брестской области, который обвиняется в убийстве односельчанина, сообщили в СК.

УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси в отношении 40-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве знакомого.

"Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Марина Дранькова.

По ее словам, 40-летний мужчина житель обвиняется в том, что в ночь на 18 ноября 2016 года в частном доме агрогородке Рудск Ивановского района нанес удар ножом в область сердца 48-летнему односельчанину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Было установлено, что конфликт возник в ходе совместного распития самогона. "К моменту преступления жена хозяина дома и сожительница обвиняемого легли спать в состоянии алкогольного опьянения", – уточнила Дранькова.

По ее словам, проснувшись утром, женщина увидела, что ее мертвый муж находится рядом у кровати.

"Во время первоначального допроса 40-летний мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Он утверждал, что уходил из дома вечером, когда хозяин был жив и с ним никогда не дрался", – сказала собеседник агентства. Заключения экспертных исследований его вещей опровергли данные доводы – на них были следы крови убитого.

Потом, при проверке показаний на месте обвиняемый сознался в содеянном и продемонстрировал, как наносил удар, уточнила представитель УСК.

Она также рассказала, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, проходил лечение от хронического алкоголизма, после употребления спиртного, со слов знакомых, он становился агрессивным.