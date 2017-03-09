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Агрессивного рецидивиста из Брестской области будут судить за убийство

10.03.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении жителя Ивановского района Брестской области, который обвиняется в убийстве односельчанина, сообщили в СК.

Агрессивного рецидивиста из Брестской области будут судить за убийство
© flickr.com/ Jo Naylor
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УСК по Брестской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси в отношении 40-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве знакомого. 

"Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения", – сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК Марина Дранькова. 

По ее словам, 40-летний мужчина житель обвиняется в том, что в ночь на 18 ноября 2016 года в частном доме агрогородке Рудск Ивановского района нанес удар ножом в область сердца 48-летнему односельчанину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте. 

Было установлено, что конфликт возник в ходе совместного распития самогона. "К моменту преступления жена хозяина дома и сожительница обвиняемого легли спать в состоянии алкогольного опьянения", – уточнила Дранькова. 

По ее словам, проснувшись утром, женщина увидела, что ее мертвый муж находится рядом у кровати.

"Во время первоначального допроса 40-летний мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Он утверждал, что уходил из дома вечером, когда хозяин был жив и с ним никогда не дрался", – сказала собеседник агентства. Заключения экспертных исследований его вещей опровергли данные доводы – на них были следы крови убитого. 

Потом, при проверке показаний на месте обвиняемый сознался в содеянном и продемонстрировал, как наносил удар, уточнила представитель УСК. 

Она также рассказала, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, проходил лечение от хронического алкоголизма, после употребления спиртного, со слов знакомых, он становился агрессивным.

 
Теги: Минск
 
 
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За стадии предварительного расследования обвиняемый "путал след", убеждал следователей, что не он нанес знакомому смертельный удар в сердце.

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