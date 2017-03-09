|
"Она мне снится". Убивший свою девушку топором гомельчанин выступил в суде с последним словом
10.03.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня с последним словом в Гомельском областном суде выступил 24-летний Александр Шештакаускас, обвиняемый в убийстве 19-летней Анастасии Бодуновой. Сразу после убийства парень с помощью СМС-сообщений и звонков сообщил родным и друзьям, что Насти больше нет.
«Я бы хотел извиниться перед родными. Я не знаю, что на меня нашло. Простите меня, ради бога. Она мне снится до сих пор», — обратился к родителям погибшей в последнем слове ее убийца Александр Шештакаускас.
Трагедия произошла 30 августа 2016 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Малайчука в Гомеле. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, парень схватил топор и нанес девушке
Гособвинитель квалифицировал действие Шештакаускаса как убийство, совершенное с особой жестокостью. Он сообщил, что обвиняемый осознавал, что причиняет девушке особые мучения и страдания, предвидел наступление ее смерти и желал этого. Несмотря на выявленное специалистами у молодого человека органическое расстройство личности, он понимал и понимает значение своих действий и мог руководить ими. В результате прокурор
Приговор Александру Шештакаускасу назначен на 14 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Я бы хотел извиниться перед родными. Я не знаю, что на меня нашло. Простите меня, ради бога. Она мне снится до сих пор." - обратился к родителям 19-летний Анастасии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии