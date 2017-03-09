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"Она мне снится". Убивший свою девушку топором гомельчанин выступил в суде с последним словом

10.03.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня с последним словом в Гомельском областном суде выступил 24-летний Александр Шештакаускас, обвиняемый в убийстве 19-летней Анастасии Бодуновой. Сразу после убийства парень с помощью СМС-сообщений и звонков сообщил родным и друзьям, что Насти больше нет.


«Я бы хотел извиниться перед родными. Я не знаю, что на меня нашло. Простите меня, ради бога. Она мне снится до сих пор», — обратился к родителям погибшей в последнем слове ее убийца Александр Шештакаускас.

Трагедия произошла 30 августа 2016 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Малайчука в Гомеле. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, парень схватил топор и нанес девушке не менее 30 ударов.

Гособвинитель квалифицировал действие Шештакаускаса как убийство, совершенное с особой жестокостью. Он сообщил, что обвиняемый осознавал, что причиняет девушке особые мучения и страдания, предвидел наступление ее смерти и желал этого. Несмотря на выявленное специалистами у молодого человека органическое расстройство личности, он понимал и понимает значение своих действий и мог руководить ими. В результате прокурор запросил для обвиняемого 18 лет колонии усиленного режима. Родители убитой попросили наказать обвиняемого строже и дать убийце их дочери 25 лет тюрьмы.

Приговор Александру Шештакаускасу назначен на 14 марта.

 
Теги: Гомель
 
 
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"Я бы хотел извиниться перед родными. Я не знаю, что на меня нашло. Простите меня, ради бога. Она мне снится до сих пор." - обратился к родителям 19-летний Анастасии...

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