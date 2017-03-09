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В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого убийцу собственной матери из Лиды

10.03.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранители России готовят документы для выдачи на родину белоруса, который подозревается в убийстве матери в городе Лиде. Мужчину задержали в Санкт-Петербурге, сообщает управление Следственного комитета по Гродненской области.

22 февраля жительница Лиды сообщила милиции, что ее 28-летний брат, возможно, убил родную мать и сбежал. В квартире жилого дома нашли тело женщины с множеством видимых телесных повреждений.

— Установлено, что в период с 13 по 19 февраля в ходе ссоры мужчина с целью лишения жизни избил свою мать, нанеся ей множество ударов руками и ногами в места расположения жизненно-важных органов, — рассказал официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.

Женщина скончалась на месте. Ее сын скрылся за границей. Вскоре его следы обнаружили в Санкт-Петербурге, полиция задержала белоруса.

Подозреваемый взят под стражу, готовятся материалы для решения вопроса о его выдаче в Беларусь. Продолжается расследование.

 
 
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Готовятся материалы для решения вопроса о его выдаче в Беларусь.

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