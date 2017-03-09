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Дожди и мокрый снег обещают синоптики в выходные

10.03.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце рабочей недели, после достаточно спокойной погоды в среду и четверг, атмосферный фронт, который медленно смещался в восточном направлении, вновь определял неустойчивую с дождями погоду во многих районах страны. Температурный фон по-прежнему значительно превышает климатическую норму, а днем 9 марта на отдельных станциях был превышен рекорд максимальной температуры для этого дня. О погоде в выходные TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Рыбакова Светлана.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 11 марта, территория Беларуси будет находиться под влиянием влажной неустойчивой воздушной массы, а по юго-восточной части страны еще будет сказываться влияние атмосферного фронта. Преимущественно по юго-восточной половине республики прогнозируются дожди, возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью -1, +4°С, максимальная днем +2 +8°С.

В воскресенье, 12 марта, сохранится неустойчивый характер погоды. На большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2, +5°С, максимальная днем от +1°С по северо-западу до +9°С по юго-востоку.

В начале следующей недели с ростом атмосферного давления погодные условия будут улучшаться. В понедельник, 13 марта, ночью в основном по западной половине территории, днем в западных районах республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром по юго-западу слабый туман; по северо-западу слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2, +4°С, максимальная днем +3 +9°С.

 
 
Ссылка на источник 24
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Температурный фон по-прежнему значительно превышает климатическую норму, а днем 9 марта на отдельных станциях был превышен рекорд максимальной температуры для...

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