Проверка в отношении заместителя начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД Вадим Прилуцкий, у которого был конфликт с 9-летним соседским ребенком , закончилась увольнением мужчины из органов внутренних дел. Об этом говорится в ответе из УВД Брестского облисполкома, который получила 9 марта семья пострадавшего Влада.



Как рассказала Светлана, в результате конфликта у ее сына остались кровоподтеки и ссадины. Фото: Светлана Полховская

Обращение в областную милицию с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудника отправлял дядя Влада, Сергей Полховский.

«По фактам, указанным в обращении, проведена проверка, изложенные вами доводы нашли свое частичное подтверждение. <…> По результатам проверки <…> по факту причинения 12.07.2016 в микрорайоне „Горынь“ рабочего поселка Речица, Столинского района телесных повреждений Полховскому Владиславу, а также проверки, проведенной по вашему обращению, принято решение о привлечении [сотрудника Столинского РОВД] к дисциплинарной ответственности — увольнению из органов внутренних дел», — говорится в письме за подписью заместителя начальника УВД Владимира Кителя.

В беседе с TUT.BY мама мальчика, Светлана Полховская, письмо из УВД комментирует сдержанно:

— Я бы хотела дальнейшего наказания. Хочу довести это дело до конца.

Сам бывший замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД от комментариев отказался.

Ранее он также отказывался предоставить TUT.BY свою версию произошедшего, но в телефонном разговоре с корреспондентом Телеканала «Белсат» пояснил , что сына Светланы Полховской он не бил.

«Ничего не объяснял и сразу его схватил»

Конфликт между мальчиком и сотрудником милиции, который в тот день не находился при исполнении, произошел 12 июля в одном из дворов микрорайона «Горынь» рабочего поселка Речица.

— Я была на работе, а ребенок дома, — рассказала Светлана Полховская. — Он у меня самостоятельный, за всем присмотрит, как взрослый. Никогда никаких нареканий не было. Мои родители уехали на похороны, а Влад остался на хозяйстве. Дети пошли за яблоками. Друг Влада полез на забор из металлопрофиля и поранил себе руку — содрал кожи немного. Дети его отправляли домой, но он уходить не хотел, какое-то время он еще сидел на площадке. После того, как все-таки ушел домой, рассказали дети, через несколько минут вернулся вместе с папой (Вадимом Прилуцким — Прим. TUT.BY). Папа пошел прямо к детям и сказал: «Иди сюда».



Как рассказала Светлана, в результате конфликта у ее сына остались кровоподтеки и ссадины. Фото: Светлана Полховская

Как ранее рассказывала TUT.BY Светлана, дети не поняли, к кому обращался мужчина. Как выяснилось, он подзывал к себе ее сына Влада. Мальчик подошел к нему.

— Дети сказали, что он ничего не объяснял и сразу его схватил. Влад упал на землю, и он его ударил, — рассказала женщина.

Проведенная экспертиза показала, что в результате инцидента Влад получил легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья.

— У Влада остались следы от пальцев рук на левой щеке, ухо было синее, на шее были кровоподтеки, на грудной клетке ссадина, — отметила мама мальчика.

В УВД Брестского облисполкома по данному факту проводили проверку. В действиях мужчины были усмотрены признаки административного правонарушения. Материалы были отправлены в суд.

— На суде мы ничего не добились. Я ходатайствовала о проведении повторной экспертизы. Судья передала материал в РОВД. В итоге за истечением срока давности дело закрыли, — объяснила Светлана Полховская.

В конце сентября она получила письмо из Столинского РОВД, в котором сообщалось, что дело об административном правонарушении в отношении соседа Вадима Прилучкого по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (Умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья) прекращено за истечением срока наложения административного взыскания.

Вторая сторона конфликта также обратилась с заявлением в милицию с просьбой привлечь к ответственности родителей Влада. В отказе в возбуждении уголовного дела, который Светлана получила из Столинского РОВД, ситуация представлена таким образом. 12 июля около 11.00 мальчики подрались. Затем около 12.30 дети всей компанией пошли за яблоками на приусадебный участок, расположенный неподалеку. Николай ступил ногами на бетонное основание забора и, ухватившись одной рукой за верхний край металлопрофиля, второй рукой пытался сорвать яблоки с нависавших веток. По версии милиции, Влад толкнул Колю. Тот не удержался и соскользнул на землю. В результате Коля получил травму левой кисти «в виде скальпированного среза плоти с фаланг трех пальцев». По заключению экспертов, его травма относится к категории легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

Как указано в документе, в действиях Влада формально усматривается состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения), но уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. В возбуждении уголовного дела в отношении мальчика было отказано. Тем не менее на маму Влада составили протокол по ч. 1 ст. 9.4 КоАП за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, которая подвергла Светлану «административному взысканию в виде предупреждения». Кроме того Влада поставили на учет в ИДН и сейчас мама мальчика пытается обжаловать это решение.