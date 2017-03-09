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Приговор футбольным фанатам, устроившим дебош в троллейбусе, - от 4 до 12 лет лишения свободы

10.03.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в Минске суд вынес приговор шести фигурантам уголовного дела. Фанаты футбольного клуба «Партизан» летом 2014 года устроили дебош в общественном транспорте. Помимо хулиганства, двоих парней еще признали виновными в хранении и распространении наркотиков.


Фото: Сергей Сацюк

Чуть больше месяца суд Первомайского района Минска рассматривал уголовное дело в отношении футбольных фанатов. Молодых людей обвинили сразу по двум статья УК: ч. 2, ч. 3 ст. 339 «Хулиганство» и ч. 1, ч. 3 ст. 328 «Незаконный оборот наркотических средств». А главному фигуранту вменили еще ч. 2 ст. 193 УК «Организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан».

Сегодня им вынесли приговор. Всех шестерых парней признали виновными. Основного фигуранта приговорили к 10 годам лишения свободы, еще двоих парней признали виновными в хранении и распространении наркотиков, они получили по 12 лет, сообщает БЕЛТА. Еще один обвиняемый получил 4 года лишения свободы.

Напомним, летом 2014 года молодые люди устроили драку на остановке общественного транспорта со своими противниками — фанатами футбольного клуба «Торпеда». Затем возле торгового центра Maximus в районе улицы Ангарской на машинах блокировали движение троллейбуса № 3, в котором ехали их противники. Забежали в салон, устроили дебош, разбили стекла, распылили слезоточивый глаз и скрылись.

Футбольных фанатов задержали лишь весной 2016 года, позже двоим изменили меру пресечения под подписку о невыезде, четверо оставались за решеткой.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске суд вынес приговор шести фигурантам уголовного дела. Фанаты футбольного клуба "Партизан" летом 2014 года устроили дебош в общественном транспорте....

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Основной фигурант дела о фанатах-хулиганах приговорен к 10 годам
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