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Основной фигурант дела о фанатах-хулиганах приговорен к 10 годам
10.03.2017 12:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласил приговор по делу о футбольных фанатах-хулиганах, основному фигуранту Илье Воловику назначено 10 лет лишения свободы, еще двое обвиняемых получили по 12 лет за наркотики, передает корреспондент Sputnik из зала суда в пятницу.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержали группу молодых людей летом 2016 года, после того как они в Минске в районе улицы Ангарской на автомашинах блокировали движение троллейбуса, разбили в нем стекла, а в салоне распылили слезоточивый газ. Дело суд рассматривал с начала февраля текущего года. Пятерым молодым людям было предъявлено обвинение по ст. 339 УК (хулиганство), основному фигуранту — Воловику — по ч. 2 ст. 193 (организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан), еще один фигурант также обвинялся в хранении и распространении наркотиков.
Суд признал виновным Воловика по двум статьям Уголовного кодекса — за руководство незарегистрированной организацией ему было назначено три года лишения свободы, за хулиганство — восемь лет, в общей сложности он приговорен к 10 годам исправительной колонии усиленного режима.
Артема Кравченко суд признал виновным в распространении наркотиков и назначил ему 12 лет лишения свободы. К такому же сроку был приговорен Андрей Чертович, которому было предъявлено обвинение в распространении и перевозке наркотических веществ.
Дмитрия Цехановича суд признал виновным в злостном хулиганстве и назначил ему шесть лет лишения свободы, Вадима Бойко и Филиппа Иванова — в хулиганстве, они получили по четыре года каждый. Цехановича и Бойко, которые были под превентивным надзором, взяли под стражу в зале суда.
Все места в зале суда были заполнены родственниками и знакомыми обвиняемых. После того как судья огласил приговор, некоторые из друзей фанатов начали выкрикивать "Ганьба!", нецензурные слова, а также фразы в поддержку обвиняемых. Один из них был задержан сотрудниками милиции.
Сегодня милиция пропускала в зал суда в условиях усиленных мер безопасности, в зал проходили через рамку металлодетектора.
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Друзья обвиняемых после вынесения приговора начали активно возмущаться, из-за чего один из молодых людей был задержан сотрудниками милиции прямо в зале суда.
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