﻿ Лукашенко назначил двух судей в Верховном суде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко назначил двух судей в Верховном суде

10.03.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

9 марта Александр Лукашенко подписал указ № 77 «О назначении и освобождении судей». Президент назначил две кандидатуры в судьи Верховного суда, сообщает пресс-служба руководителя государства.

— Судьями Верховного Суда с последующим согласованием данных назначений с Советом Республики Национального собрания назначены Владимир Черевач и Екатерина Якутович, — сообщает пресс-служба главы государства.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи различных судов Беларуси. Другие подробности указа пока не сообщаются.

Как указывается на сайте Палаты представителей, 57-летний Владимир Черевач был депутатом пятого созыва, где являлся зампредом Постоянной комиссии по законодательству. Окончил Гродненский государственный университет, юрист. Работал на гродненских заводах торгового машиностроения и «Радиоприбор» на рабочих специальностях; судьей, позже — председателем суда Октябрьского района Минска. Награжден Почетной грамотой Министерства юстиции, нагрудным знаком Минюста «За адзнаку» II степени, занесен в Книгу почета министерства.

Про Екатерину Якутович из интернет-источников известно меньше. Работала судьей в суде Первомайского района Минска, позже — судьей коллегии по гражданским делам в Минском городском суде.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи различных судов Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Девочки, нам сказали зажечь". Конкурс "Мисс-торговля" впервые дорос до "Прайм Холла"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика