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Лукашенко назначил двух судей в Верховном суде
10.03.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by
9 марта Александр Лукашенко подписал указ № 77 «О назначении и освобождении судей». Президент назначил две кандидатуры в судьи Верховного суда, сообщает пресс-служба руководителя государства.
— Судьями Верховного Суда с последующим согласованием данных назначений с Советом Республики Национального собрания назначены Владимир Черевач и Екатерина Якутович, — сообщает пресс-служба главы государства.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи различных судов Беларуси. Другие подробности указа пока не сообщаются.
Как
Про Екатерину Якутович из интернет-источников известно меньше. Работала судьей в суде Первомайского района Минска, позже — судьей коллегии по гражданским делам в Минском городском суде.
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Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи различных судов Беларуси.
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