9 марта Александр Лукашенко подписал указ № 77 «О назначении и освобождении судей». Президент назначил две кандидатуры в судьи Верховного суда, сообщает пресс-служба руководителя государства.

— Судьями Верховного Суда с последующим согласованием данных назначений с Советом Республики Национального собрания назначены Владимир Черевач и Екатерина Якутович, — сообщает пресс-служба главы государства.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи различных судов Беларуси. Другие подробности указа пока не сообщаются.

Как указывается на сайте Палаты представителей, 57-летний Владимир Черевач был депутатом пятого созыва, где являлся зампредом Постоянной комиссии по законодательству. Окончил Гродненский государственный университет, юрист. Работал на гродненских заводах торгового машиностроения и «Радиоприбор» на рабочих специальностях; судьей, позже — председателем суда Октябрьского района Минска. Награжден Почетной грамотой Министерства юстиции, нагрудным знаком Минюста «За адзнаку» II степени, занесен в Книгу почета министерства.

Про Екатерину Якутович из интернет-источников известно меньше. Работала судьей в суде Первомайского района Минска, позже — судьей коллегии по гражданским делам в Минском городском суде.