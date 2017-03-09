В минском клубе Prime Hall 9 марта прошел конкурс красоты «Мисс-торговля 2017». В течение трех часов жюри выбирало лучшую из 14 девушек. Конкурсантки представляли как крупные универмаги и предприятия вроде «ГУМа», «ЦУМа» и «Коммунарки», так и небольшие столичные универсамы вроде «Поссторга» и «Первомайского». Мы посмотрели на новый формат конкурса и узнали, чем в этом году решили удивить конкурсантки.





Организаторами конкурса выступили ГУ «Главное управление потребительского рынка» и организация Белорусского профсоюза работников торговли. Такой конкурс проводят в Минске в четвертый раз. При этом назвать мероприятие профессиональным нельзя. Свои способности в работе девушки раскрывают на конкурсе «Минский мастер». Здесь же, как рассказали организаторы, участницы показали свою красоту и таланты, которые проявить на работе не удается. К слову, никаких регламентов не было и в этом году — мисс может стать девушка любого возраста, роста и веса. В конкурсе участвовали даже замужние дамы за 30.





Унифрма и леггинсы «чтобы обозначить черты»

Перед началом представления группы поддержки разбредаются по залу. Из атрибутов поддержки — только воздушные шары и корпоративные флажки. Замечаем только один самодельный плакат на ватмане. На экране мелькают ролики спонсоров. У поклонников девушек подготовлены большие букеты роз и шампанское. Все выглядит достаточно презентабельно.

В гримерке девушкам дают последние напутствия про «быть уверенной в себе» и «улыбаться». «Ну, что девочки, нам сказали зажечь», — говорит одна из конкурсанток.





Заметным отличием в этом году стала подготовка к конкурсу. Девушки по 5 часов оттачивали походку на репетициях, во время которых некоторые участницы даже теряли сознание, говорят участницы. Все номера были продуманы режиссером и подготовлены профессиональной командой с хореографами, а не собственными силами девушек, как это было в прошлом году. «Ставить» номера девушкам помогали призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Александра Наркевич и танцоры шоу Дмитрия Залеского. А для дефиле девушкам предоставили наряды белорусских дизайнеров и одежду от спонсоров.

Начальник ГУПР Сергей Барисевич поясняет, что конкурс сделали на таком уровне с помощью спонсорских средств, среди которых были «Табак-Инвест» и Mark Formelle.

В первом выступлении представлять свою компанию на сцене девушкам не пришлось — запись с «визиткой» для всех была сделана заранее, на сцене оставалось только продефилировать в фирменной одежде.



























Так в первом конкурсе на записи за пару предложений каждая девушка похвалила свою компанию и рассказала слоган предприятий. О себе — ни слова.

Возможно, ожидаемым для мужчин было дефиле в купальниках. Но на подобном конкурсе его избегают по разным причинам. Барисевич говорит, что среди участниц есть все же и замужние дамы. Поэтому, учитывая мужские пожелания и «чтобы обозначить черты», сделали конкурс в спортивной одежде.

















Девушки в ярких майках и леггинсах выполнили пару несложных упражнений на растяжку, несколько приседаний и прыжков под ремикс на песню Высоцкого «Утренняя гимнастика».

«Бомбический взрыв» Комаровки и клоун с пистолетом от ГУМа

За спортивным дефиле следует конкурс талантов. Считается, что здесь должен максимально раскрыться творческий потенциал девушек.

Под номером 1 выступает Яна Гурская — представительница Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. Зрители и жюри смотрят на записанный ролик о том, как Яна проводит свой день — собирается на работу, трудится, вычитывает статьи и отчитывается перед начальством. После этого девушка засыпает. А затем идет по коридору и бросает бумаги, танцует в офисе, делает селфи в лифте, убегает в «Столицу», гуляет по «Радзивилловскому» и благополучно просыпается. На сцене девушка появляется в майке «Я люблю ГУПР» и танцует с маленькими детьми.

За ней выходит конкурсантка из «Радзивилловского» в обтягивающем розовом комбинезоне и танцует под Sweet Dreams, поливая цветы на газоне-ширме. После этого парни поднимают даму на газоне и носят по сцене.





После нее брюнетка из универсама «Первомайский» поет «I wanna be loved by you» Мэрилин Монро, даже не пытаясь пародировать известную актрису — ни внешностью, ни провокационным нарядом.





В гримерке другие участницы готовятся к своим номерами и среди элегантных нарядов вдруг появляется яркий парик и большие ботинки. Это участница из «ЦУМа» на творческом конкурсе выбрала образ клоуна и постреляла из игрушечного пистолета в жюри мыльными пузырями.





Удивила нестандартным подходом к творческому конкурсу представительница «Комаровского рынка» Каролина Клявзер. На сцену девушка вышла в белом халате и в желтых очках. Вместе с конкурсанткой появился реквизит — емкости с жидкостью, колбочки, реагенты. Каролина кокетливо показала несколько химических реакций с огнем и азотом. «При смешивании азота и кипятка, например, возникает такой бомбический взрыв. Он безопасный, но это не один день тренировочек», — объясняет нам девушка.





На сцену тем временем выходит Мария Зеневич из «Минскхлебпрома». В кокошнике и расписном платье девушка поет частушки про диетический хлеб, ГУПР и коллег: «Конкуренты и там и тут. „Виталюры“, „Евроопты“ будто бы грибы растут». За Марией мелькает видеоряд с белорусским орнаментом. С участницей танцует группа, среди которых даже пляшет девушка, держа в руках торт.





В общем же, девушки посвятили свои выступления Минску, родителям, читали драматичные метафоричные рассказы, пели джаз и танцевали танго под саундтрек «50 оттенков серого».





Дефиле под патриотичную песню и замужняя мисс

Для финального дефиле ведущий Герман садится на ступеньки и поет «Белая русь» Анжелики Агурбаш, а в этот момент девушки демонстрируют дизайнерские вечерние платья Mozart на сцене.





Пока совещается жюри, девушки отдыхают в гримерке. Некоторые уже начинают отмечать финальное выступление. «А можешь принести еще колбаски, огурчика, там все в сумке уже лежит», — говорит одна девушка помощнице.

При награждении же члены жюри говорили со сцены: «Это шоу грандиозное! Его можно показывать по нашим телеканалам». Для объявления титула победительницы пригласили Мисс торговля-2016 Ольгу Викторову. Девушка весь 2016 года должна была быть лицом торговли. Спрашиваем у нее в чем же это проявлялось.

— Честно, это никак не проявлялось, сначала, конечно, была пресса и внимание. Но потом ничего не происходило.





Девушка отмечает, что после конкурса в ее жизни ничего не изменилось — замуж не вышла, зарплату не подняли, хотя и дали премию. Девушка все так же работает специалистом по маркетингу в «Столичной мельнице».

К награждению для 14 девушек подготовили 20 номинаций. При объявлении результатов, кажется, что поклонники и коллеги соревновались — кто больше подарит цветов участницам. Например, к девушке из «Белрыбы» при награждении на сцену выбежало 5 мужчин с букетами.

Каждой участнице досталась номинация вроде «Мисс оригинальность», «Мисс вдохновение» и другие. После чего наградили трех вице-мисс, а главный титул «Мисс-торговля» вручили участнице с номером 1 — Яне Гурской.





Яне 25 лет, девушка признается, что она уже замужем, и, наверное, должна была получить титул «Миссис». С недавних пор Яна работает пресс-секретарем ГУПР.

— Меня этот конкурс однозначно спустил на землю. Я думала, что могу все. Но ничего подобного. Это был колоссальный труд.

На подготовку к конкурсу у девушки ушел месяц. В подарок от спонсоров Яна получила сертификат на 200 рублей и холодильник.



