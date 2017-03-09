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Свидетели смертельной драки на дискотеке в Гродно пришли в милицию
10.03.2017 13:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Две свидетельницы смертельной драки на гродненской дискотеке "Кому за 30" сами обратились в милицию и дали показания, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.
Очередная ночная дискотека в Гродно закончилась дракой
Инцидент на ночной дискотеке в областном центре произошел 4 марта: 34-летний нетрезвый мужчина ударил 46-летнего гродненца, который
"Благодаря широкой огласке в СМИ гражданки увидели себя, пришли в милицию и передали ценную информацию", – сказали в УВД.
Как ранее проинформировали в милиции, подозреваемый в убийстве задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).
В текущем году это был второй случай смерти на танцах в Гродно: месяц назад при похожих обстоятельствах погиб 28-летний мужчина, а 9 марта тяжелые травмы в ночном клубе получил еще один гродненец, который сейчас находится в больнице.
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В милиции говорят, что очевидцы сообщили правоохранителям ценную информацию о произошедшем.
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