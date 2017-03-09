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Белорусы переходят на солнечную коммуналку

10.03.2017 12:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Гавайи еще дешевле! Курорт мечты будет на солнце не только зарабатывать, но и экономить. На острове устанавливают солнечные батареи и станцию для накопления и переработки энергии. В планах властей - к 2045 году полностью перевести курорт на снабжение солнечной энергией. Как последовать этому примеру и сколько можно на этом сэкономить в Беларуси - выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Живописное место: лес, озеро и полное отсутствие коммуникаций. Отличный вариант для тех, кто желает сэкономить. Подобный участок в Беларуси, но уже с электричеством, газом и водой стоит 20 тысяч долларов.

«Альтернатива этой тенденции - выбор дешевого участка практически в любом месте и потом строительство системы жизнеобеспечения под свои потребности», - поясняет эксперт по энергетике Андрей Дюсьмикеев.

Чтобы провести электричество, нужно раскошелиться на десятки тысяч долларов. Газа тоже нет. Дешевле поискать альтернативные источники энергии. Как это сделал Павел. Его дом обслуживают солнечные батареи. За автономную систему Павел заплатил пять тысяч долларов и навсегда забыл о коммунальных платежах.

Долгая дорога к Солнцу
 
 
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Жители страны устанавливают автономные солнечные батареи и навсегда забывают о коммунальных платежах.

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