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Белорусы переходят на солнечную коммуналку
10.03.2017 12:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Живописное место: лес, озеро и полное отсутствие коммуникаций. Отличный вариант для тех, кто желает сэкономить. Подобный участок в Беларуси, но уже с электричеством, газом и водой стоит 20 тысяч долларов.
Чтобы провести электричество, нужно раскошелиться на десятки тысяч долларов. Газа тоже нет. Дешевле поискать альтернативные источники энергии. Как это сделал Павел. Его дом обслуживают солнечные батареи. За автономную систему Павел заплатил пять тысяч долларов и навсегда забыл о коммунальных платежах.
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