Вечером в июле 2015 года 15-летняя девушка возвращалась домой из соседней деревни одного из районов Гомельской области. Сельская дорога проходила через кукурузное поле. Именно там несовершеннолетнюю догнал незнакомый мужчина, который ехал на велосипеде, и настойчиво попытался познакомиться, пишет « Гомельская праўда ».





Как только они удалились от населенного пункта, незнакомец стал вести себя агрессивно, а потом схватил школьницу, затащил в кукурузное поле, где связал ей руки, раздел, избил, изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера. Поняв, что жертва может сообщить о нем в милицию, мужчина нанес ей семь ножевых ран в область шеи и бросил умирать. Однако обессиленная девушка смогла выйти к дороге, где ее заметили проходившие мимо люди и вызвали скорую.

В поле зрения правоохранителей сразу же попал схожий по описанию сельчанин, который проживал в соседней деревне. Он много раз привлекался к административной ответственности, ранее уже был неоднократно судим за подобные преступления. Фигурировал он и в иных делах: истязание бывшей жены, покушение на насильственные действия в отношении незнакомых женщин. Однако в возбуждении уголовного дела отказывали за недоказанностью. Мужчину, который внешне казался добропорядочным, был женат и воспитывал двух детей, задержали. Свою вину мужчина не признавал, отказывался давать показания.

Следствие длилось 11 месяцев. Допрошены более 100 человек, проведено более 30 различных экспертиз. Установлено, что преступление мужчина спланировал. Заранее приготовил нож и зажим для фиксации рук. Однако на месте преступления найден окурок со слюной подозреваемого, а также след протектора колеса его велосипеда. А на руле обнаружены невидимые следы крови, которые мужчина тщательно пытался смыть.

— С целью изучения личности преступника анализировались уголовные дела, по которым он был осужден ранее, — рассказал старший следователь следственного управления УСК по Гомельской области Александр Трофименко.

Кроме того, были детально изучены отказные материалы прошлых лет в отношении подозреваемого и на их основе возбуждены еще четыре уголовных дела о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы, а также за мошенничество и истязание. Сотрудники районного отдела внутренних дел, которые выносили незаконные решения, на основании внесенного следователем представления привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности.

Гомельский областной суд вынес приговор в отношении мужчины. Он признан виновным по всем статьям предъявленного ему обвинения и осужден на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.