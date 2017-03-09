|
Люди на "болоте": борисовский микрорайон Север-2 утопает в весенней грязи
10.03.2017 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Жители нового микрорайона «Север-2» на окраине Борисова молятся о том, чтобы не пошел дождь, иначе из-за весенней распутицы подъехать к дому будет невозможно. Они собирают подписи и просят власть сделать им нормальную дорогу.
Около пяти лет назад нуждающимся в улучшении жилищных условий городские власти выделили земельные участки в старой части города. Так образовались микрорайоны «Север», «Север-1» и «Север-2». На месте бывшего аэродрома жители города начали возводить частные дома, благоустраивать земельные участки, были подведены газ и вода. Когда власти установили дорожные знаки, жители понадеялись, что скоро будут благоустроены дороги. Но прошло пять лет, дома в микрорайоне построены, некоторые участки уже сменили своих владельцев, а состояние дорог такое же.
Подъезжая к микрорайону со стороны Старого города, замечаешь импровизированную стоянку автомобилей: их тут более десятка, это машины жителей «Севера 2», не стоят здесь только внедорожники.
Мужчина несет на спине со стоянки большой тюк утеплителя для своего дома.
— Как весна или осень, так такое безобразие. К дому подъехать невозможно. И это «цветочки». Если пройдете дальше, там еще хуже.
Проходя по улицам микрорайона, понимаешь, что цивилизация добралась сюда частично. Недавно построенные дома утопают в грязи разъезженных дорог.
Молодая женщина рискнула подвезти детей на автомобиле поближе к дому. Перед выходом из машины она совершила стандартный для этого времени года ритуал — надевание пакетов на ноги.
— Вот так каждую весну. Я подъезжаю к дому, насколько могу, благо, сосед подсыпал дорогу до своего дома. Теперь можно оставлять машину тут. Мы живем на соседней улице и ходим к себе через дворы. К нам дороги сейчас нет. А детей пускать по грязи — это обречь себя на ежедневную стирку.
Чтобы хоть как-то пользоваться дорогами, жители района используют различные приспособления, например, делают настилы и насыпи.
Чтобы добраться до дома Михаила Вячеславовича, корреспондентам потребовалось около 10 минут. На автомобиле по сухой дороге этот путь занимает 30 секунд. Мужчина уже год живет в своем доме, он собрал подписи для того, чтобы подать коллективную жалобу в райисполком и в районный совет депутатов.
— Еще во время стройки мы столкнулись с проблемами: дорогу нам обещали сделать в 2015 году, но строительство так и не началось. В прошлом году жители уже собирали подписи, но дороги как не было, так и нет, — рассказывает Михаил Бабицкий. — Мы обращались к председателю райисполкома Владимиру Мирановичу, он обещал помочь. Но, как видите, до сих пор тонем. Сейчас собрали подписи и отослали их в райисполком, в районный совет депутатов и депутату Тамаре Красовской — она в своей предвыборной кампании как раз обещала помочь жителям Старого города. Надеемся на ее помощь. Даст ли это результаты? Кто его знает. Ждем их ответов. У нас есть все: и свет, и газ, и коммуникации. Только дороги нет.
После недолгой беседы добираемся назад к автомобилю. Михаил с внуком ведут нас окольными путями.
Официально
— Управление капитального строительства не передало нам этот район на баланс, — комментирует ситуацию заместитель директора по коммунальным вопросам УП «Жилье» Петр Чижов. — Мы, в свою очередь, стараемся сделать все возможное для района, но денег на все не хватает. По возможности постепенно подсыпаем там улицы.
В управлении капитального строительства Борисовского района (УКС) знают выход из ситуации, но на данный момент ничего сделать не могут:
— Мы бюджетная организация. В последнее время очень много внимания уделяем этому микрорайону. Денег не всегда хватает, но сделано уже многое, — рассказывает директор Борисовского УКС Юрий Воронков. — Следующее поступление средств у нас планируется в мае. Они будут пущены на строительство дорог в микрорайоне. Как только средства поступят, мы сразу начнем делать дороги.
Комментарий юриста Олега Мацкевича:
— По сути, подписанная жителями микрорайона «Север-2» просьба о строительстве дорог является коллективным обращением, которое должно быть рассмотрено в соответствии с Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Письменные обращения граждан должны рассматриваться по существу, с изучением всех изложенных в них вопросов, принятием надлежащих мер по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и законных интересов заявителей. Коллективные обращения тридцати и более заявителей в организации по вопросам, входящим в их компетенцию, подлежат рассмотрению с выездом на место, если иное не вытекает из этих обращений. Следовательно, заявителям можно узнать в исполкоме, когда его представители выедут для изучения поставленной проблемы «на место» и встретиться там с ними.
Поможет обращение или нет, сказать сейчас трудно. В любом случае, жителям микрорайона надо действовать, а не сидеть, сложа руки, и ждать, когда вспомнят об их проблемах. Строительством дорог должны заниматься городские власти, это их обязанность.
Ответ на обращение или оставление его без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую организацию, а потом — и в суде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители нового микрорайона "Север 2" на окраине Борисова молятся о том, чтобы не пошел дождь, иначе из-за весенней распутицы подъехать к дому будет невозможно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии