Жители нового микрорайона «Север-2» на окраине Борисова молятся о том, чтобы не пошел дождь, иначе из-за весенней распутицы подъехать к дому будет невозможно. Они собирают подписи и просят власть сделать им нормальную дорогу.

Около пяти лет назад нуждающимся в улучшении жилищных условий городские власти выделили земельные участки в старой части города. Так образовались микрорайоны «Север», «Север-1» и «Север-2». На месте бывшего аэродрома жители города начали возводить частные дома, благоустраивать земельные участки, были подведены газ и вода. Когда власти установили дорожные знаки, жители понадеялись, что скоро будут благоустроены дороги. Но прошло пять лет, дома в микрорайоне построены, некоторые участки уже сменили своих владельцев, а состояние дорог такое же.

Подъезжая к микрорайону со стороны Старого города, замечаешь импровизированную стоянку автомобилей: их тут более десятка, это машины жителей «Севера 2», не стоят здесь только внедорожники.



Вынужденная стоянка автомобилей местных жителей

Мужчина несет на спине со стоянки большой тюк утеплителя для своего дома.

— Как весна или осень, так такое безобразие. К дому подъехать невозможно. И это «цветочки». Если пройдете дальше, там еще хуже.



Подъехать к стройке без внедорожника невозможно

Проходя по улицам микрорайона, понимаешь, что цивилизация добралась сюда частично. Недавно построенные дома утопают в грязи разъезженных дорог.



Вид на улицу Озмителя

Молодая женщина рискнула подвезти детей на автомобиле поближе к дому. Перед выходом из машины она совершила стандартный для этого времени года ритуал — надевание пакетов на ноги.

— Вот так каждую весну. Я подъезжаю к дому, насколько могу, благо, сосед подсыпал дорогу до своего дома. Теперь можно оставлять машину тут. Мы живем на соседней улице и ходим к себе через дворы. К нам дороги сейчас нет. А детей пускать по грязи — это обречь себя на ежедневную стирку.



Надевание пакетов на ноги себе и всем детям занимает около пяти минут



«Это еще чистый автомобиль, — уверена его владелица. — Два дня как помыла»

Чтобы хоть как-то пользоваться дорогами, жители района используют различные приспособления, например, делают настилы и насыпи.



По настилам по микрорайону «Север 2» передвигаются все жители

Чтобы добраться до дома Михаила Вячеславовича, корреспондентам потребовалось около 10 минут. На автомобиле по сухой дороге этот путь занимает 30 секунд. Мужчина уже год живет в своем доме, он собрал подписи для того, чтобы подать коллективную жалобу в райисполком и в районный совет депутатов.

— Еще во время стройки мы столкнулись с проблемами: дорогу нам обещали сделать в 2015 году, но строительство так и не началось. В прошлом году жители уже собирали подписи, но дороги как не было, так и нет, — рассказывает Михаил Бабицкий. — Мы обращались к председателю райисполкома Владимиру Мирановичу, он обещал помочь. Но, как видите, до сих пор тонем. Сейчас собрали подписи и отослали их в райисполком, в районный совет депутатов и депутату Тамаре Красовской — она в своей предвыборной кампании как раз обещала помочь жителям Старого города. Надеемся на ее помощь. Даст ли это результаты? Кто его знает. Ждем их ответов. У нас есть все: и свет, и газ, и коммуникации. Только дороги нет.

После недолгой беседы добираемся назад к автомобилю. Михаил с внуком ведут нас окольными путями.



Некоторые тропинки и настилы можно обнаружить, только зная, куда идти. Михаил ведет нас к «стоянке» коротким путем



Жители, имеющие полноприводный автомобиль, добираются к своим домам через поле



Установленные практически в чистом поле дорожные знаки напоминают о местах, где должны быть дороги

Официально

— Управление капитального строительства не передало нам этот район на баланс, — комментирует ситуацию заместитель директора по коммунальным вопросам УП «Жилье» Петр Чижов. — Мы, в свою очередь, стараемся сделать все возможное для района, но денег на все не хватает. По возможности постепенно подсыпаем там улицы.

В управлении капитального строительства Борисовского района (УКС) знают выход из ситуации, но на данный момент ничего сделать не могут:

— Мы бюджетная организация. В последнее время очень много внимания уделяем этому микрорайону. Денег не всегда хватает, но сделано уже многое, — рассказывает директор Борисовского УКС Юрий Воронков. — Следующее поступление средств у нас планируется в мае. Они будут пущены на строительство дорог в микрорайоне. Как только средства поступят, мы сразу начнем делать дороги.



УКС города Борисова

Комментарий юриста Олега Мацкевича:

— По сути, подписанная жителями микрорайона «Север-2» просьба о строительстве дорог является коллективным обращением, которое должно быть рассмотрено в соответствии с Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Письменные обращения граждан должны рассматриваться по существу, с изучением всех изложенных в них вопросов, принятием надлежащих мер по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и законных интересов заявителей. Коллективные обращения тридцати и более заявителей в организации по вопросам, входящим в их компетенцию, подлежат рассмотрению с выездом на место, если иное не вытекает из этих обращений. Следовательно, заявителям можно узнать в исполкоме, когда его представители выедут для изучения поставленной проблемы «на место» и встретиться там с ними.

Поможет обращение или нет, сказать сейчас трудно. В любом случае, жителям микрорайона надо действовать, а не сидеть, сложа руки, и ждать, когда вспомнят об их проблемах. Строительством дорог должны заниматься городские власти, это их обязанность.

Ответ на обращение или оставление его без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую организацию, а потом — и в суде.