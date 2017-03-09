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Продолжаются аресты за акции протеста против Декрета №3
10.03.2017 13:57 — Новости Общества | БДГ
Власти продолжают задерживать тех, кто принимал участие в акциях проста против Декрета о тунеядстве в областных городах.
Как сообщает
«По имеющимся у меня сведениям, его будут судить 10 марта», — сказал Кисляк.
6 марта суд Ленинского района Бреста приговорил к административному аресту за участие в этой акции четырех анархистов: одного — на четверо суток, троих — на пять. Все признаны виновными в участии в несанкционированном мероприятии (ст. 23.34 КоАП). Этих граждан задержали в Бресте 5 марта по месту жительства после
Кроме арестов местные власти пытаются давить на оппозицию, чью представительства находятся в районных и областных городах. Так, обыск прошел вечером 9 марта в офисе ОГП в Бобруйске. Его проводили три сотрудника милиции, которые не представились и не предъявили никаких документов на обыск или осмотр помещения, сообщила
На 15 марта у ОГП запланирован Большой Марш нетунеядцев, который начнется в 17.30 на Академии наук в Минске. Ранее акции протеста запланированы в следующих городах: 10 марта – в Молодечно, 11 марта – в Пинске, 12 марта – в Бобруйске, Орше и Рогачеве, 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и День Воли в Минске. Об отмене акций из-за вчерашних
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Власти продолжают задерживать тех, кто принимал участие в акциях проста против Декрета о тунеядстве в областных городах.
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