1200 новых деревьев посадили в 2017 году в Печерском лесопарке Могилева. Это компенсация потерь, которые нанес лесопарку жук-короед.

Из-за вредителя в этом году озеленителям пришлось убрать около 200 больных деревьев. Жук-короед атакует ельник Печерского лесопарка несколько последних лет. Специалисты говорят, что болезнь распространяется очень быстро. Погибают не единичные ели, а целые делянки. Например, в 2016 году, по информации предприятия «Могилевзеленстрой», в Печерске пришлось убрать примерно 1,5 тысячи деревьев, которые были повреждены короедом.

Вместо срубленных деревьев высаживают новые — по два за одно больное. Всего — три тысячи. Больные ели продолжают спиливать.

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