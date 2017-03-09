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Лукашенко удостоил милиционеров государственных наград
10.03.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №76 о награждении, в соответствии с которым 52 человека удостоены государственных наград – орденов и медалей, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
В частности, за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, личные мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, награждены:
Медали "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" удостоены оперуполномоченный отделения розыскной работы отдела криминального розыска криминальной милиции ОВД Жлобинского райисполкома Виктор Кутюн, оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции этого же ОВД — Александр Турский.
Кроме того, подписано распоряжение об объявлении благодарности президента. В частности, благодарность объявлена заведующему отделом фотофоновидеодокументов пресс-службы президента Беларуси Валентине Дубиной, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа Светлане Окружной.
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Объявлена благодарность президента артистке драмы Светлане Окружной и завотделом фото и видеодокументов пресс-службы президента Валентине Дубиной.
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