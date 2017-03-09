МИНСК, 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №76 о награждении, в соответствии с которым 52 человека удостоены государственных наград – орденов и медалей, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В частности, за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, личные мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, награждены:

орденом "За службу Родине" III степени – заместитель министра внутренних дел — начальник департамента финансов и тыла Виктор Дубовец

медалью "За спасенную жизнь" – начальник отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности ОВД Житковичского райисполкома Денис Романчук

медалью "За отличие в охране общественного порядка" – заместитель начальника управления – начальник отделения технического надзора, дорожной инспекции и регистрационно-экзаменационной деятельности управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома Михаил Акулич и другие

Медали "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" удостоены оперуполномоченный отделения розыскной работы отдела криминального розыска криминальной милиции ОВД Жлобинского райисполкома Виктор Кутюн, оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции этого же ОВД — Александр Турский.

Кроме того, подписано распоряжение об объявлении благодарности президента. В частности, благодарность объявлена заведующему отделом фотофоновидеодокументов пресс-службы президента Беларуси Валентине Дубиной, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Национального академического драмтеатра имени Якуба Коласа Светлане Окружной.