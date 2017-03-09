В январе в столичном клубе «Богема» между одним из посетителей и певицей Александрой Соловейчик возник конфликт . По словам артистки, незнакомец стал ее оскорблять, а потом ударил кулаком в лицо. Девушка долго была на больничном и не могла выступать. Мужчину наказали административным арестом, а также штрафом в 15 базовых.



Скриншот с видео, которое Александра разместила на своей странице в соцсетях после конфликта

Проверку по делу проводил Центральный РУВД. Как стало известно TUT.BY, обидчик — гражданин Казахстана.

— За мелкое хулиганство мужчине назначено наказание в виде административной ответственности, — комментирует ситуацию Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД. — Кроме того, за причинение телесных повреждений на него составлен административный протокол. Материалы направлены в суд.

В пятницу 10 марта дело рассмотрел суд Центрального района Минска. Обидчик на заседание не пришел.

— Суд рассмотрел дело в его отсутствие и подверг его административному взысканию в виде штрафа в 15 базовых (345 рублей. — Прим. TUT.BY), — сообщила Елизавета Лякса, помощник председателя суда Центрального района Минска.

У мужчины есть месяц, чтобы выплатить данную сумму. Однако ставить точку в этом деле Александра Соловейчик не собирается. Через десять дней после сегодняшнего заседания она должна получить постановление, по которому ей в конфликте присваивается статус жертвы.

— Позже я планирую подать иск на возмещение обидчиком морального вреда, — рассказывает певица. — О сумме компенсации пока не думала.

Что же касается здоровья, то чувствует себя Александра нормально. Больничный ей уже закрыли.

Напомним, в 2003 году Саша Соловейчик победила в детском конкурсе фестиваля «Славянский базар в Витебске». Несколько раз участвовала в отборочном конкурсе на «Евровидение».