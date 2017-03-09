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Мужчина, который в клубе ударил певицу Александру Соловейчик, должен заплатить 345 рублей штрафа
10.03.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by
В январе в столичном клубе «Богема» между одним из посетителей и певицей Александрой Соловейчик
Проверку по делу проводил Центральный РУВД. Как стало известно TUT.BY, обидчик — гражданин Казахстана.
— За мелкое хулиганство мужчине назначено наказание в виде административной ответственности, — комментирует ситуацию Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД. — Кроме того, за причинение телесных повреждений на него составлен административный протокол. Материалы направлены в суд.
В пятницу 10 марта дело рассмотрел суд Центрального района Минска. Обидчик на заседание не пришел.
— Суд рассмотрел дело в его отсутствие и подверг его административному взысканию в виде штрафа в 15 базовых (345 рублей. — Прим. TUT.BY), — сообщила Елизавета Лякса, помощник председателя суда Центрального района Минска.
У мужчины есть месяц, чтобы выплатить данную сумму. Однако ставить точку в этом деле Александра Соловейчик не собирается. Через десять дней после сегодняшнего заседания она должна получить постановление, по которому ей в конфликте присваивается статус жертвы.
— Позже я планирую подать иск на возмещение обидчиком морального вреда, — рассказывает певица. — О сумме компенсации пока не думала.
Что же касается здоровья, то чувствует себя Александра нормально. Больничный ей уже закрыли.
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В январе в столичном клубе "Богема" между одним из посетителей и певицей Александрой Соловейчик возник конфликт. По словам артистки, незнакомец стал ее оскорблять,...
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