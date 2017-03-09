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Белорусам позволили продавать личные вещи в соцсетях

10.03.2017 15:39 — Новости Общества | БДГ  
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В Беларуси физические лица могут продавать свои личные вещи через социальные сети. Однако в целом ситуация с продажей товаров через соцсети непростая.

С таким заявлением на пресс-конференции 10 марта выступила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирина Барышникова, передает БелТА.

"Реализация товаров, работ, услуг в социальных сетях запрещена - можно продавать только свои личные вещи, бывшие в употреблении", - пояснила она.

По ее словам, помочь потребителю, который приобрел товар, работу или услугу через соцсети, очень сложно, как и установить лицо, которое их предоставило. В связи с этим чиновница посоветовала, прежде чем заключить сделку, проверить по госреестрам, существуют ли такие магазины. «Если есть, значит, можно покупать товар, нет - не стоит связываться», - пояснила она.

В свою очередь председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша отметила, что навязывание потребителям товаров и услуг становится большой проблемой. "Приглашают людей на всевозможные презентации (от посуды, постельных принадлежностей, парфюмерно-косметических товаров до лечебных стелек для обуви), предлагают различные дорогостоящие услуги, в том числе по ремонту окон, установке натяжных потолков, фильтров для воды и проч. Наши потребители пока не научились говорить "нет" и поддаются настойчивым коммерсантам", - подчеркнула она.

Напомним, что в Беларуси рассматривают возможность введения административной ответственности за распространение рекламных материалов о лечебных свойствах нелекарственных средств, а также за несогласование рекламы с Минздравом. Планируемые изменения в Кодекс об административных правонарушениях коснутся не только СМИ, но билбордов и соцсетей

 
 
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В Беларуси физические лица могут продавать свои личные вещи через социальные сети. Однако в целом ситуация с продажей товаров через соцсети непростая.

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