МИНСК, 10 мар- Sputnik. Суд Советского района Минска начал рассмотрение административного протокола, который составили сегодня сотрудники милиции на лидера незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта " Дмитрия Дашкевича.



© Sputnik / Виктор Толочко СМИ: в Минске задержан оппозиционер Дашкевич

Журналисты вели онлайн-трансляцию из зала суда до начала судебного рассмотрения. Дашкевичу принесли административный протокол, составленный за то, что он "оказывал сопротивление на законные требования милиции, хватался за форму, садился на землю". КоАП квалифицирует данные действия как мелкое хулиганство.

В начале процесса Дашкевич заявил два ходатайства. Сначала о том, чтобы суд проходил на белорусском языке, а затем, чтобы в суд вызвали милиционеров, которые его задерживали. Суд отклонил оба ходатайства и объявил перерыв для того, чтобы Дашкевич смог ознакомиться с материалами административного протокола.

Вернувшись в зал судебного заседания Дашкевич сообщил, что против него составлены три административных протокола за проведении несанкционированной акции, в частности по заявлению одного из руководителей компании-застройщика бизнес-центра в Куропатах, за мелкое хулиганство, и еще за сопротивление милиции во время задержания в пятницу.