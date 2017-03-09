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На озере в Сенненском районе рыба гибнет от недостатка кислорода

10.03.2017 16:22 — Новости Общества | Tut.by  
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От жителей Сенненского района в СМИ поступил тревожный сигнал: рыбаки фиксируют массовый мор рыбы в озере Карасево. Начальник Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Якубович назвал ситуацию некритичной, и разъяснил причины происходящего.

«Для начала нужно понимать, что это за озеро. Оно небольшое — 14,1 га, зарастающее. Находится в лесу на территории Богушевского лесхоза. Слой воды занимает всего 1−1,5 м, ниже — залежи сапропеля. Сейчас как раз в министерстве решается вопрос об организации разработки этих отложений. Именно из-за сапропеля зимой, когда растительности почти нет, в озере ощущается недостаток кислорода. Если караси, которые здесь преобладают, находясь в анабиозе, способны это пережить, то плотва стремится в ручей, который впадает в озеро, в поисках кислорода. Но, если помните, в нынешнем феврале были резкие заморозки, которые отрезали рыбе обратный путь. А сейчас, когда лед в ручье растаял, погибшая в ловушке плотва оказалась на поверхности воды», — пояснил Александр Якубович.

По словам специалиста, массовым мором эту ситуацию назвать нельзя, ущерб не таков, чтобы его подсчитывать. Погибшая плотва достанется животным и птицам. «В районе есть заморные озера, которые находятся на учете, из них постоянно берутся пробы воды на анализ. А ситуация на этом озере объясняется другими причинами. Рыбу, конечно, жаль, поэтому мы очень надеемся, что разработка сапропеля все-таки будет начата. В этом случае вода здесь заметно очистится», — добавил Александр Якубович.

 
 
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Начальник Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Якубович назвал ситуацию некритичной, и разъяснил причины...

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