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Бывший главный инженер МЗКТ получил 8 лет колонии за взятки

10.03.2017 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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10 марта суд Фрунзенского района Минска вынес решение по делу о взятках на Минском заводе колесных тягачей. Бывший главный инженер предприятия приговорен к 8 годам колонии усиленного режима, сообщила TUT.BY помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Суд Фрунзенского района признал бывшего главного инженера МЗКТ Андрея Головача виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК) и приговорил его к 8 годам колонии усиленного режима, конфискации имущества и лишению права занимать определенные должности в течение 5 лет.

Бывший начальник конструкторского бюро МЗКТ признан виновным в получении взятки в крупном размере (ч.2 ст. 430 УК). Ему назначено наказание в виде 4 лет колонии усиленного режима, конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности 5 лет.

Еще один фигурант дела, замначальника инструментально-штампового управления по производству, признан виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 430 УК). Он приговорен к 3 годам ограничения свободы без направления в исправучреждение и лишился права занимать определенные должности на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней.

По данным следствия, в 2011—2015 годах главный инженер, начальник конструкторского бюро и заместитель начальника инструментально-штампового управления МЗКТ получали от представителей субъекта хозяйствования взятки за содействие при поставках на завод режущего и вспомогательного инструмента.

Всего следствием установлено 80 эпизодов получения взяток. Главному инженеру инкриминируется получение более 180 тысяч рублей, начальнику конструкторского бюро — 14,6 тысячи. Заместитель начальника инструментально-штампового управления по производству обвиняется в получении в качестве взятки 1000 долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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10 марта суд Фрунзенского района Минска вынес решение по делу о взятках на Минском заводе колесных тягачей. Бывший главный инженер предприятия приговорен к 8 годам...

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