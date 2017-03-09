В Беларуси электронные сигареты планируется приравнять к табачным изделиям, а монополистом в сфере их ввоза в страну станет государство. Это предусмотрено проектом обновленного декрета №28.

С 1 января 2019 года предлагается ввести лицензирование импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности), оптовой и розничной торговли жидкостями для электронных систем курения, а также исключительное право государства на импорт таких жидкостей, передает БелТА .

Также вводятся определения терминов "жидкость для электронных систем курения" и "электронная система курения". Кроме того, планируется в Госреестр юрлиц и ИП, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими вносить сведения о юрлицах и ИП, осуществляющих такую деятельность в отношении электронных сигарет. Будет введена и маркировка контрольными знаками жидкостей для электронных систем курения.

Помимо этого, изменятся требования к информации, указываемой на потребительской упаковке табачных изделий, с учетом норм техрегламента Таможенного союза на табачную продукцию.

Также в Беларуси установят запрет на размещение рекламы электронных сигарет и на оказание спонсорской помощи электронными системами курения и жидкостями к ним.

Документ устанавливает также перечень мест, в которых запрещено использование электронных систем курения, и административную ответственность за нарушение такого запрета. Ужесточены будут положения, касающиеся продажи и потребления табачных изделий.

Так, действующий декрет содержит определенный перечень мест, в которых запрещено курение (организации здравоохранения, культуры, образования, спорта, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общепита, вокзалы, аэропорты), но разрешено создавать специально предназначенные для курения места. Теперь же предлагается разделить места, в которых запрещено курение, на места, в которых полностью запрещено курение, и места, в которых курение запрещено кроме специально предназначенных для этого мест.

Полный запрет установят на курение на остановках, станциях метрополитена, общественном транспорте, лифтах, детских площадка, пляжах. Ко второй категории предлагается отнести учреждения образования, организации здравоохранения, культуры, организации, оказывающие социальные услуги, торговые объекты, объекты бытового обслуживания населения и общепита, кроме объектов, оказывающих услуги по курению кальяна, госорганы, вокзалы, аэропорты. Для обозначения объектов, где курение табачных изделий запрещено, должен будет размещаться соответствующий знак.

Примечательно, что о рассмотрении вопроса о распространении запретов, касающихся табачных изделий, на электронные сигареты, говорилось ровно год назад – 10 марта 2016 года.