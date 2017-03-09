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Электронные сигареты приравняют к обычным в Беларуси

10.03.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Электронные сигареты будут приравнены к обычным в Беларуси, сообщили в пятницу в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Электронные сигареты приравняют к обычным в Беларуси
© flickr.com/ Vaping360
Лукашенко раскрыл секрет популярности электронных сигарет

Специалисты подготовили проект поправок в декрет президента №28, который регулирует производство, оборот и потребление табачного сырья и табачных изделий. Согласно документу, к привычным сигаретам с табаком будут приравнены и парогенераторы.

"Предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий", — сообщили в МАРТ.

Таким образом, электронные сигареты нельзя будет курить в общественных местах, список которых постоянно расширяется: вскоре в него будут добавлены все остановки, пляжи и другие общественные места. Появится ограничение и на продажу парогенераторов несовершеннолетним — сейчас электронные сигареты может купить любой желающий, вне зависимости от возраста.

Кроме борьбы с курением, в том числе и электронных сигарет, предусмотрены и другие меры: например, с 2019 года жидкости для парогенераторов будут облагаться акцизом.

С призывом заняться курильщиками летом 2016-го года к чиновникам обращался президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства полагает, что курение необходимо показывать как что-то нежелательное и невыгодное, а те же электронные сигареты не делать "модными".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти давно хотели "заняться" проблемой популярности парогенераторов в республике.

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