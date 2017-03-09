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Умерла еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском сахарном комбинате
10.03.2017 16:31 — Новости Общества | Tut.by
51-летняя женщина скончалась сегодня, 10 марта. Пострадавшая проходила лечение в Минской БСМП. Информацию об смерти TUT.BY подтвердили на Скидельском сахарном комбинате.
В самой больнице факт смерти и состояние двух других пострадавших не комментируют. Умершей женщине был 51 год. Это уже вторая жертва взрыва на скидельском предприятии. На прошлой неделе в ночь с пятницы на субботу умерла 44-летняя работница завода, которая проходила лечение в Гродненской БСМП.
Напомним, что
Пять работниц комбината (возраста 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и
На прошлой неделе врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно,
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51-летняя женщина скончалась сегодня, 10 марта. Пострадавшая проходила лечение в Минской БСМП.
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