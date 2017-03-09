51-летняя женщина скончалась сегодня, 10 марта. Пострадавшая проходила лечение в Минской БСМП. Информацию об смерти TUT.BY подтвердили на Скидельском сахарном комбинате.



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В самой больнице факт смерти и состояние двух других пострадавших не комментируют. Умершей женщине был 51 год. Это уже вторая жертва взрыва на скидельском предприятии. На прошлой неделе в ночь с пятницы на субботу умерла 44-летняя работница завода, которая проходила лечение в Гродненской БСМП.

Напомним, что взрыв пылевоздушной смеси произошел на сахарном комбинат в Скиделе 25 февраля.

Пять работниц комбината (возраста 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы . Позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

На прошлой неделе врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое . Женщины были введены в состояние медикаментозной комы.