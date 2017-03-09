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Суд над минскими антифашистами-фанатами: на всех почти 50 лет

10.03.2017 16:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Суд Первомайского района Минска огласил приговор по делу о футбольных фанатах – хулиганах, шесть обвиняемых получили на всех почти 50 лет лишения свободы.

Суд над минскими антифашистами-фанатами: на всех почти 50 лет
© Sputnik / Виктор Толочко
Основной фигурант дела о фанатах-хулиганах приговорен к 10 годам

Задержали группу молодых людей летом прошлого года: в Минске в районе улицы Ангарской они на автомобилях блокировали троллейбус, разбили в транспортном средстве стекла и распылили в салоне слезоточивый газ. Дело суд рассматривал с начала февраля 2017 года. 

Основной фигурант – Илья Воловик – приговорен к десяти годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Он был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – в руководстве объединением, посягающим на личность и права граждан, а также в злостном хулиганстве. Согласно материалам уголовного дела Воловик руководил так называемыми "антифашистскими структурами". 

За наркотики

Самые большие сроки – по 12 лет лишения свободы – получили два фигуранта этого дела Артем Кравченко и Андрей Чертович.

Такие сроки суд им назначил в соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса – незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. 

Взяли под стражу в зале суда 

Двое из шести фигурантов – Дмитрий Цеханович и Вадим Бойко – находились в ходе рассмотрения данного дела в суде под подпиской о невыезде. После оглашения судебного постановления их в зале заседаний взяли под стражу. 

Цехановича суд признал виновным в злостном хулиганстве и назначил ему шесть лет лишения свободы, Бойко, как и еще один фигурант, Филипп Иванов, также был признан виновным в хулиганстве, они получили по четыре года лишения свободы. Всем обвиняемым назначена конфискация имущества, они должны будут отбывать наказания в условиях усиленного режима. 

Слезы в зале и задержание 

На оглашение приговора пришло несколько десятков человек, в числе которых около 30 друзей и знакомых обвиняемых, родственники. В зале также присутствовали сотрудники милиции и бойцы ОМОНа, которые находились как в здании суда, так и на улице. 

В зал суда допускали только после досмотра, через рамку металлоискателя. После оглашения приговора некоторые родственники обвиняемых начали плакать, друзья обвиняемых – выкрикивать слова поддержки, кто-то из присутствующих – нецензурные выражения. Одного из присутствующих сотрудники милиции задержали за нарушение порядка в зале. 

Приговор суда не окончательный и может быть обжалован в течение 10 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Громкий судебный процесс по делу минских футбольных фанатов завершился еще одним задержанием за нарушение порядка в суде.

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