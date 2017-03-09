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Страховой стаж для военнослужащих могут пересмотреть

10.03.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар – Sputnik. Проблема страхового стажа для военнослужащих должна быть решена, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Страховой стаж для военнослужащих могут пересмотреть
© Sputnik / Виктор Толочко
Отдельной категории белорусских военнослужащих повышена пенсия

Страховым стажем называется срок отчислений гражданина в фонд социальной защиты населения (ФСЗН), необходимый в будущем для выплаты ему пенсии. Сейчас минимальный страховой стаж равняется 16 годам, а к 2025 году его доведут до 20 лет.

"Необходимо внимательно посмотреть на проблему так называемого страхового стажа для военнослужащих. Это неправильно, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии", – сказал Лукашенко.

Как отметил президент, в результате подобной практики военнослужащий, уволенный без военной пенсии, "но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии". 

"Такая ситуация особенно несправедлива по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по независящим от них причинам", – заключил глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства считает неправильным, если служившие в войсках белорусы после ухода должны работать еще 20 лет для получения пенсии.

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