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СК начал проверку по факту самоубийства студентки из Слонима

10.03.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти 21-летней жительницы Слонима, которая выбросилась из окна девятиэтажного дома, сообщили в Следственном комитете.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что молодая женщина выбросилась из окна на 9 этаже дома по улице Брестской. 

"По факту смерти Слонимским районным отделом СК проводится проверка, основной версией является версия о самоубийстве", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По его словам, в настоящее время нет оснований полагать, что "имеется какой-то криминальный след".

Пользователи соцсетей сообщили, что трагедия случилась ночью на глазах у матери погибшей.

Известно, что девушка была студенткой пятого курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В Слониме она проходила практику.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах основной причиной трагедии называют версию о самоубийстве.

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