МИНСК, 10 мар — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти 21-летней жительницы Слонима, которая выбросилась из окна девятиэтажного дома, сообщили в Следственном комитете.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что молодая женщина выбросилась из окна на 9 этаже дома по улице Брестской.

"По факту смерти Слонимским районным отделом СК проводится проверка, основной версией является версия о самоубийстве", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По его словам, в настоящее время нет оснований полагать, что "имеется какой-то криминальный след".

Пользователи соцсетей сообщили, что трагедия случилась ночью на глазах у матери погибшей.

Известно, что девушка была студенткой пятого курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В Слониме она проходила практику.