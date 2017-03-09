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СК начал проверку по факту самоубийства студентки из Слонима
10.03.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти 21-летней жительницы Слонима, которая выбросилась из окна девятиэтажного дома, сообщили в Следственном комитете.
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что молодая женщина выбросилась из окна на 9 этаже дома по улице Брестской.
"По факту смерти Слонимским районным отделом СК проводится проверка, основной версией является версия о самоубийстве", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
По его словам, в настоящее время нет оснований полагать, что "имеется какой-то криминальный след".
Пользователи соцсетей сообщили, что трагедия случилась ночью на глазах у матери погибшей.
Известно, что девушка была студенткой пятого курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В Слониме она проходила практику.
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В правоохранительных органах основной причиной трагедии называют версию о самоубийстве.
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