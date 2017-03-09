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Решил сократить дорогу домой и пошел по льду. В 10 метрах от берега утонул минчанин

10.03.2017 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Днем 10 марта примерно в 12.40 очевидцы сообщили спасателям о мужчине в канале Слепянской водной системы в Минске. К сожалению, человек погиб.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба МЧС

Сотрудники МЧС вытащили мужчину из воды, но он уже не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но безуспешно. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Известно, что погибшему примерно 50 лет. Он провалился под лед в 10 метрах от берега, где глубина составляет около 2 метров. По имеющимся сведениям, мужчина находился на льду не как рыбак.

По информации БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД, мужчина решил сократить путь к магазину и пошел по льду. На обратном пути, вблизи улицы Щетовка, он провалился.

Напомним, 8 марта в акватории все той же Слепянской водной системы в Минске были спасены трое рыбаков. Двоих из воды вытащили очевидцы, третьему помогли добраться со льда на берег спасатели.

А днем ранее, 7 марта, сотрудники МЧС вытащили из воды еще одного рыбака на Минском море у Заславля. С переохлаждением его доставили в реанимацию.

После наступившей в Беларуси оттепели спасатели уже несколько раз предупреждали: выходить на лед крайне опасно из-за неоднородного и нестабильного льда. В такой период меняется не только его толщина, но и структура. Подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета; он самый ненадежный и обрушивается без предупреждающего звука потрескивания.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники МЧС вытащили мужчину из воды, но он уже не подавал признаков жизни.

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