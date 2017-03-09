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Решил сократить дорогу домой и пошел по льду. В 10 метрах от берега утонул минчанин
10.03.2017 17:18 — Новости Общества | Tut.by
Днем 10 марта примерно в 12.40 очевидцы сообщили спасателям о мужчине в канале Слепянской водной системы в Минске. К сожалению, человек погиб.
Сотрудники МЧС вытащили мужчину из воды, но он уже не подавал признаков жизни. Бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но безуспешно. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
Известно, что погибшему примерно 50 лет. Он провалился под лед в 10 метрах от берега, где глубина составляет около 2 метров. По имеющимся сведениям, мужчина находился на льду не как рыбак.
По
Напомним, 8 марта в акватории все той же Слепянской водной системы в Минске были
А днем ранее, 7 марта, сотрудники МЧС вытащили из воды еще одного рыбака на Минском море у Заславля. С переохлаждением его
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Сотрудники МЧС вытащили мужчину из воды, но он уже не подавал признаков жизни.
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