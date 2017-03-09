ГРОДНО, 10 мар – Sputnik. Гродненский горисполком отклонил заявку активистов на проведение в городе массового мероприятия 15 марта – так называемого марша нетунеядцев.



© Sputnik / Мария Амелина Как прошли марши против декрета о "тунеядцах" в областных центрах

Заявление с просьбой разрешить провести митинг было отправлено 16 февраля от имени трех физических лиц – представителей партии БНФ и Объединенной гражданской партии, а также независимого профсоюза. В ней указывалось, что организовать массовое мероприятие они хотят в Коложском парке в Гродно 15 марта с 18:00 до 19:00.

В официальном ответе, который пришел от гродненского горисполкома, сообщается: "Обращаем ваше внимание на невыполнение требований законодательства Республики Беларусь в части отсутствия информации, обязательной для отражения в заявлении на проведение массового мероприятия (Статья 5 Закона РБ от 30 декабря 1997 года № 114-3 "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".

"Мы не понимаем причину отказа. При составлении заявки мы выполнили все нормы, которые требует законодательство. В качестве места проведения указали Коложский парк. Это одно из утвержденных решением горисполкома мест, предназначенных для проведения митингов. А статья 5 достаточно простая, чтобы допустить ошибки – там нужно указать место, время, дату, тип мероприятия и так далее. Нам просто ответили отпиской", – прокомментировал Sputnik ситуацию председатель гродненской организации партии БНФ Вадим Саранчуков.

Гродненские активисты планировали провести митинг в символичный день 15 марта – в День конституции.

Вопрос с получением представителями оппозиции разрешений на проведении массовых мероприятий, а также ситуацию с декретом №3 "О предупреждении социального иждивенчества" представители партий и правозащитники обсуждали с городской властью в пятницу, 10 марта. Как сообщил один из участников круглого стола, подобный диалог произошел впервые за 25 лет. Стороны попытались прийти к компромиссу по двум самым острым для них вопросам. Например, руководство города попросило предоставить в горисполком предложения о том, как можно уменьшить списки горожан, обязанных заплатить налог на тунеядцев. Правда, некоторые участники собрания настаивали на полной отмене Декрета №3.

Со стороны властей прозвучала просьба не звать людей на неразрешенную горисполкомом акцию 15 марта, а также обещание, что станут приглашать представителей оппозиции на рассмотрение их заявок на проведении митингов и массовых мероприятий.

Гродненский исполком уже второй раз не разрешает проводить марш нетунеядцев – первый запрос гродненские активисты направляли в конце января и получили отказ. Несмотря на запрет, мероприятие в Гродно прошло 19 февраля и собрало более 100 человек.