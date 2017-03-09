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Умерла еще одна жертва взрыва на Скидельском комбинате
10.03.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Еще одна пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате скончалась, информацию об этом подтвердили Sputnik в приемной предприятия.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Да", — ответили на предприятии Sputnik в ответ на вопрос о том, действительно ли умерла еще одна пострадавшая.
Медики столичной больницы скорой медицинской помощи (БСМП), куда после ЧП были доставлены три пострадавшие, не комментируют информацию о состоянии пациенток. Отказываются от комментариев и гродненские врачи, куда были доставлены две пациентки.
Все пострадавшие от взрыва — женщины 42-54 лет — получили значительные ожоги и баротравмы.
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Медики не комментируют состояние пострадавших, однако на самом сахарном комбинате информацию о смерти сотрудницы подтвердили.
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