Более 300 подписей собрано в Бобруйске за восстановление первозданного вида костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.



Фото: radzima.org

Костел был построен в 1906 году. В период советского воинствующего атеизма строение было частично разрушено — власти снесли башню и пристроили впритык к нему пятиэтажное административное здание, тем самым спрятав культовое сооружение от взора прохожих. Войти в костел стало возможно лишь через пристройку.

В начале февраля активисты начали сбор подписей за восстановление первоначального вида этого храма. Они надеются, что власти культурной столицы Беларуси 2017 года передадут католической общине оба здания, которые по сути являются одним целым.

«Хотим разобрать административное здание и воссоздать облик костела», — сообщила БелаПАН инициатор сбора подписей Наталья Волох. По ее словам, в настоящее время у нее на руках уже 300 подписей, также есть подписи у помогающих ей волонтеров. Сбор подписей продлится до конца марта, после чего они будут переданы в Бобруйский горисполком. «Если скажут, что это не в компетенции бобруйских властей, то будем обращаться в Минск», — заявила Волох. Она сказала, что в настоящее время здание принадлежит ОАО «Бобруйскстройкомплекс».

— Им предлагали другое помещение. Сейчас там 15 человек. Я не предлагаю ликвидировать это предприятие, пусть оно существует, но пусть бы нам это здание отдали, а мы бы уже думали, как его разобрать. Но пока оно не наше, мы ничего не можем сделать. Слава богу, что нас вообще пропускают в это здание, — отметила Волох.

В настоящее время «Бобруйскстройкомплекс» переживает не лучшие времена, и не исключено, что вскорости предприятие вообще исчезнет. Как сообщили БелаПАН в Экономическом суде Могилевской области, в январе в отношении него было возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и был открыт защитный период до 25 апреля 2017 года. Скорее всего, будет ликвидация предприятия, сказал временный управляющий «Бобруйскстройкомплекса» Артем Жуковский.

По его словам, предприятие задолжало банкам порядка 10 млн евро, которые вряд ли сможет вернуть, учитывая ситуацию в строительной отрасли, так как «сегодня жилье уже не строится в тех объемах, что раньше».