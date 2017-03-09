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Олег Панкратов о первых результатах интеграции Кыргызстана в ЕАЭС

10.03.2017 16:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов дал «Большое интервью» телеканалу «МИР 24», в котором рассказал о том, как проходит интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. В частности, удалось ли гражданам Кыргызстана стать участниками единого рынка труда.

- С точки зрения структуры торговли между Кыргызстаном и странами Евразийского союза что-то изменилось?

Олег Панкратов: Нам было очень важно не потерять традиционные рынки сбыта в связи с созданием и началом функционирования Таможенного и Евразийского экономического союза. Несмотря на то, что мы были участниками Зоны свободной торговли, и вопросы тарифных барьеров были для нас не столь актуальны, но вопросы технического регулирования создавали ряд сложностей для товаров, которые заходили бы с нашей территории на территорию Союза, если бы мы не были участниками этого договора.

Полную версию интервью смотрите в видеоролике.

 
 
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Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, вице-премьер Кыргызстана рассказал о новых тенденциях в трудовой миграции, объемах торговли и...

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