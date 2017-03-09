Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов дал «Большое интервью» телеканалу «МИР 24», в котором рассказал о том, как проходит интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. В частности, удалось ли гражданам Кыргызстана стать участниками единого рынка труда.

- С точки зрения структуры торговли между Кыргызстаном и странами Евразийского союза что-то изменилось?

Олег Панкратов: Нам было очень важно не потерять традиционные рынки сбыта в связи с созданием и началом функционирования Таможенного и Евразийского экономического союза . Несмотря на то, что мы были участниками Зоны свободной торговли, и вопросы тарифных барьеров были для нас не столь актуальны, но вопросы технического регулирования создавали ряд сложностей для товаров, которые заходили бы с нашей территории на территорию Союза, если бы мы не были участниками этого договора.

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