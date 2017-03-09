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Олег Панкратов о первых результатах интеграции Кыргызстана в ЕАЭС
10.03.2017 16:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов дал
- С точки зрения структуры торговли между Кыргызстаном и странами Евразийского союза что-то изменилось?
Олег Панкратов: Нам было очень важно не потерять традиционные рынки сбыта в связи с созданием и началом функционирования Таможенного и
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Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, вице-премьер Кыргызстана рассказал о новых тенденциях в трудовой миграции, объемах торговли и...
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