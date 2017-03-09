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"Марш нетунеядцев" проходит в Молодечно в пятницу вечером
10.03.2017 18:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Несанкционированная акция "Марш нетунеядцев" начался в Молодечно, сообщает корреспондент Sputnik.
К началу несанкционированного мероприятия на центральной площади райцентра собралось небольшое количество граждан, хотя накануне организаторы анонсировали, что пригласили на марш жителей близлежащих городов — Вилейки, Сморгони, Воложина, Островца, Мяделя, Ошмян.
Специально на акцию в Молодечно приехали лидер ОГП Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская демократия Виталий Рымашевский и председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич.
Заместитель начальника Молодеченского РОВД подошел к оппозиционным политикам и напомнил, что участие в несанкционированной акции незаконно.
Еще за час до начала на площади довольно громко транслировалась социальная реклама. Динамики, из которых доносились, в частности, предупреждения МЧС о вреде курения в постели, установлены на столбах по периметру площади.
Накануне президент страны Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором заявил о моратории на исполнение декрета №3. При этом глава государства особо подчеркнул, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение на улицах, но все должно быть в рамках существующего законодательства и в строго отведенных для этого местах.
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На центральной площади города собрались местные жители, однако слышать выступающих им мешает реклама МЧС, которая транслируется на площадь на большой громкости.
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