МИНСК, 10 мар — Sputnik. Несанкционированная акция "Марш нетунеядцев" начался в Молодечно, сообщает корреспондент Sputnik.

К началу несанкционированного мероприятия на центральной площади райцентра собралось небольшое количество граждан, хотя накануне организаторы анонсировали, что пригласили на марш жителей близлежащих городов — Вилейки, Сморгони, Воложина, Островца, Мяделя, Ошмян.

Специально на акцию в Молодечно приехали лидер ОГП Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская демократия Виталий Рымашевский и председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Заместитель начальника Молодеченского РОВД подошел к оппозиционным политикам и напомнил, что участие в несанкционированной акции незаконно.

Еще за час до начала на площади довольно громко транслировалась социальная реклама. Динамики, из которых доносились, в частности, предупреждения МЧС о вреде курения в постели, установлены на столбах по периметру площади.

Накануне президент страны Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором заявил о моратории на исполнение декрета №3. При этом глава государства особо подчеркнул, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение на улицах, но все должно быть в рамках существующего законодательства и в строго отведенных для этого местах.