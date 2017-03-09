Футболисты белорусской команды «Крумкачи» стали донорами. Больше 20 игроков сдали свою кровь, передает телеканал «МИР 24».

Почти все делали это в первый раз. Врачи посоветовали футболистам сегодня поберечь себя и не тренироваться. А на поле разрешили выходить только завтра.

«Кровь сдавать - это положительный опыт для тебя. Крови всегда не хватает. Всегда нужна кровь. Если человеку плохо стало, ему нужна кровь. И как-то помочь кому-то тоже очень хочется», - рассказал футболист Илья Новицкий.