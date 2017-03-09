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Белорусские футболисты стали безвозмездными донорами
10.03.2017 18:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Футболисты белорусской команды «Крумкачи» стали донорами. Больше 20 игроков сдали свою кровь, передает телеканал «МИР 24».
Почти все делали это в первый раз. Врачи посоветовали футболистам сегодня поберечь себя и не тренироваться. А на поле разрешили выходить только завтра.
«Кровь сдавать - это положительный опыт для тебя. Крови всегда не хватает. Всегда нужна кровь. Если человеку плохо стало, ему нужна кровь. И как-то помочь кому-то тоже очень хочется», - рассказал футболист Илья Новицкий.
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