В субботу днем в Верхнем городе снова пройдет фестиваль исторической реконструкции, на котором восстановят события 14 века. Что еще покажут минчанам у Ратуши в ближайшие два месяца, сообщает БЕЛТА .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Режиссер программ проекта «Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе» Игорь Усенко рассказал, что участники клубов исторической реконструкции 11 марта восстановят события 14 века.

Зрители увидят воссоздание бала и рыцарских сражений по случаю свадьбы короля Ягайло и Ядвиги. Также в марте минчанам и гостям столицы расскажут о татаро-монгольском нашествии, приходе на белорусские земли викингов.

«В марте-апреле мероприятия будут проходить по субботам с 12.00 до 13.00, в мае программа ожидается более насыщенной. Мы планируем отразить наиболее важные вехи в истории Беларуси. Предполагается не только воссоздание сражений, но и знакомство с бытом, музыкой и танцами реконструируемой эпохи. Предусмотрены элементы интерактива», — сказал Игорь Усенко.

Среди тем представлений — возникновение Полоцкого княжества, история правления князя Витовта, присуждение Минску Магдебургского права, война 1812 года, Великая Отечественная война.

Напомним, сезон исторических реконструкций открылся 3 марта фестивалем «Рыцарство во все времена», приуроченным к празднованию 950-летия первого летописного упоминания Минска. Завершит серию фестиваль истории и культуры «Мiнск Старажытны», который состоится во время празднования Дня города.