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В субботу минчанам снова покажут рыцарские бои возле Ратуши
10.03.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by
В субботу днем в Верхнем городе снова пройдет фестиваль исторической реконструкции, на котором восстановят события 14 века. Что еще покажут минчанам у Ратуши в ближайшие два месяца, сообщает
Режиссер программ проекта «Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе» Игорь Усенко рассказал, что участники клубов исторической реконструкции 11 марта восстановят события 14 века.
Зрители увидят воссоздание бала и рыцарских сражений по случаю свадьбы короля Ягайло и Ядвиги. Также в марте минчанам и гостям столицы расскажут о татаро-монгольском нашествии, приходе на белорусские земли викингов.
«В марте-апреле мероприятия будут проходить по субботам с 12.00 до 13.00, в мае программа ожидается более насыщенной. Мы планируем отразить наиболее важные вехи в истории Беларуси. Предполагается не только воссоздание сражений, но и знакомство с бытом, музыкой и танцами реконструируемой эпохи. Предусмотрены элементы интерактива», — сказал Игорь Усенко.
Среди тем представлений — возникновение Полоцкого княжества, история правления князя Витовта, присуждение Минску Магдебургского права, война 1812 года, Великая Отечественная война.
Напомним, сезон исторических реконструкций
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На этот раз в Верхнем городе воссоздадут события 14 века.
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