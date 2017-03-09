МИНСК, 10 мар — Sputnik. Попавшая в Минске под колеса Audi шестилетняя девочка отделалась ушибами и растяжениями, сообщили Sputnik в ГАИ.

ДТП с участием автомобиля Audi, в котором пострадала маленький ребенок, произошло во второй половине дня в Минске на улице Романовская слобода .

По данным Госавтоинспекции, шестилетняя девочка с мамой переходили выезд из двора, где их сбила иномарка. Ранее сообщалось, что в результате ДТП ребенок получил переломы, однако, по уточненной информации, у нее лишь ушибы и растяжения.

Пострадавшая была госпитализирована.

ГАИ напомнила водителям о необходимости быть максимально осторожными на дорогах, а родителям — о том, что необходимо с детства рассказывать детям о безопасном поведении на улицах города.