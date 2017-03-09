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Попавшая под колеса машины девочка отделалась легкими травмами
10.03.2017 19:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Попавшая в Минске под колеса Audi шестилетняя девочка отделалась ушибами и растяжениями, сообщили Sputnik в ГАИ.
По данным Госавтоинспекции, шестилетняя девочка с мамой переходили выезд из двора, где их сбила иномарка. Ранее сообщалось, что в результате ДТП ребенок получил переломы, однако, по уточненной информации, у нее лишь ушибы и растяжения.
Пострадавшая была госпитализирована.
ГАИ напомнила водителям о необходимости быть максимально осторожными на дорогах, а родителям — о том, что необходимо с детства рассказывать детям о безопасном поведении на улицах города.
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Ранее сообщалось, что шестилетняя минчанка получила переломы, однако диагнозы оказались не такими страшными.
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