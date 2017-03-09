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Лукашенко: Оптимизация МВД не должна снизить эффективность милиции
10.03.2017 20:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Оптимизация МВД в Беларуси не должна сказаться на работе
«Чтобы двигаться вперед, мы должны на основе систематического анализа выявлять имеющиеся недостатки в правоохранительной сфере и оперативно их устранять. Требования к работе правоохранительной системы страны будут повышаться - это для вас не секрет. Она должна быть не только максимально эффективной, но и оптимальной: правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом», - отметил глава государства.
По словам президента, за 10 лет в стране снизилась преступность. По уровню безопасности Беларусь вошла в первую десятку стран. При этом президент потребовал устранить дублирование функций между различными силовыми структурами и больше времени уделять не отчетности, а проблемам граждан.
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