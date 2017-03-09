Оптимизация МВД в Беларуси не должна сказаться на работе милиции , заявил в пятницу Александр Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

«Чтобы двигаться вперед, мы должны на основе систематического анализа выявлять имеющиеся недостатки в правоохранительной сфере и оперативно их устранять. Требования к работе правоохранительной системы страны будут повышаться - это для вас не секрет. Она должна быть не только максимально эффективной, но и оптимальной: правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом», - отметил глава государства.

По словам президента, за 10 лет в стране снизилась преступность. По уровню безопасности Беларусь вошла в первую десятку стран. При этом президент потребовал устранить дублирование функций между различными силовыми структурами и больше времени уделять не отчетности, а проблемам граждан.